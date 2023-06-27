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奇美醫重症引進「AI第三隻眼」降低脫離呼吸器不良反應

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫院重症照護引進「AI第三隻眼」協助判斷，降低脫離呼吸器不良反應。圖／加護醫學部主治醫師陳欽明提供
奇美醫院重症照護引進「AI第三隻眼」協助判斷，降低脫離呼吸器不良反應。圖／加護醫學部主治醫師陳欽明提供

奇美醫學中心加護病房ICU去年使用加護醫學部研發的「早期預測成功脫離呼吸器時機人工智慧輔助AI系統」，今天發表使用AI輔助系統前後差異與具體效益成果。

院方表示，加護醫學部調查ICU導入AI輔助系統前後差異，發現平均病人使用呼吸器時間有減少趨勢，且整體成功脫離率增加。若以每人約節省0.75天，平均ICU費用每天15000元，奇美醫院一年約有2500插管人次，每年可望節省2800萬元的ICU費用。

同時因為AI介入後，近年ICU非計畫性拔管人次及比率有明顯下降，介入前後三年分別由60人次降到42人次，占呼吸器病人比率由0.9到0.63%；AI運用在最近新冠疫情的專責ICU，同樣也大幅降低呼吸器使用天數由平均14.4天降到7.7天，ICU天數平均15.8天降到9.8天，成功拔管率也自72.7 大幅提升到86.4%。

加護醫學部主治醫師陳欽明表示，雖然臨床上70%病人有機會脫離呼吸器，但脫離呼吸器最佳時機有時難以判斷，過早或過晚脫離都可能引發不良反應。有時醫生低估病人呼吸能力，造成病人自己拔除管路，引起聲帶受傷；若延遲拔管，病人可能每天增加1至3%的呼吸器相關肺炎機會。因此掌握適當時機移除呼吸器，在醫療品質與醫療成本上均相當重要。

陳欽明舉新冠合併敗血性休克及多重器官衰竭病患，插管呼吸器住進專責加護病房病情逐漸改善，並準備脫離呼吸器。由於無家屬陪伴及探視，病人開始情緒激動，幾度想要扯掉身上管路並走下床。

加護病房團隊使用輕度鎮靜藥物讓病人休息後，依傳統呼吸器脫離方式，偵測病人拔管脫離指數，發現成功機率小於50%。又運用「早期預測成功脫離AI系統」，發現AI精算出來的脫離成功可能性高達80%，最後決定移除氣管內管，病人移除後呼吸順暢。

院方表示，早期預測成功脫離呼吸器時機人工智慧系統參賽屢獲大獎，包括生策會2020國家新創獎、醫策會2020國家醫療品質獎智慧醫療類佳作，更取得經濟部專利。也取得科技部2年期計畫案160萬經費及台中榮總台灣智慧醫療聯盟計畫，運用奇美AI經驗，在三家合作的醫學中心合作交流，提升重症病人治療水平。

醫學 台中榮總 醫師

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