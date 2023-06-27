【即時短評】疫情過後性產業聚落管理 仍睜一眼閉一眼?

只要說到萬華阿公店、基隆鐵支路等街區就會與「情色產業」畫等號，這個政府長期睜一眼、閉一眼的產業聚落，因一場新冠疫情，再讓這些隱藏在茶室、小吃文化下「人與人的連結」，被搬上檯面討論。走過三年的疫情後，政府該用什麼樣的態度，重新面對這個逐漸恢復的產業，是要回到過去的視而不見、三不管，還是化危機為轉機，讓產業能有適度的輔導納管？

一場新冠疫情，萬華阿公店茶室全面停業半年，疫情過後，阿公店也慢慢加速改變，過去高齡特殊產業工作者居多的茶室，隨著高齡女性從業人員的沒落淘汰，街區也出現愈來愈多年紀較輕的外籍「伊拉客」，儘管地方員警每天定點站崗，但成效？一個個打扮亮麗的小姐站在街頭，遊走法律灰色地帶，政府目前也僅能以最消極的態度管理。

但其實立法院早在2011年就修訂「社會秩序維護法」，開放地方政府可以「因地制宜」訂自治條例，規畫性專區管理，不過這12年過去，雖然總是有少數人喊著要推動成立性產業專區，但全國至今，卻沒有任何一個地方政府敢再搬上檯面討論。

台灣到底該不該成立性產業專區，目前仍是兩派意見對立，但經歷這場新冠疫情後，不管是萬華阿公店，林森北路飲酒店，基隆鐵支路等八大行業聚落，這些特殊產業在遭遇新冠生死關頭的疫情肆虐下，事實是從未被消失過，而是轉地下，這也是為什麼萬華周邊某大樓，在疫情期間成為新的產業聚落，但更深入社區，反成政府更頭痛問題。

特殊性產業的管理，一直都是政府相當棘手的難題，因不僅有如何管理、更有嚴重的社會問題，尤其政府怎麼管、還有周邊的社會弱勢，也絕非是一個成立性專區就能解決，從這次的新冠疫情省思，如何讓特殊性產業與社會共存，除需要政府有管理輔導機制外，相信更需要社會的共識。