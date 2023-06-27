萬華阿公店當年榮景 熱炒、外送工、柑仔店自成產業鏈

與華西街幾步之隔的艋舺夜市，攤商一聊起阿公店說，「夜市做生意的，都不喜歡他們的存在...」，客人只要喝醉，水準就會變得很差，而且疫情後「伊拉客」更猖獗，還會在夜市拉客人，讓人感到痛...。

周邊夜市對阿公店抱持保持距離的態度，但其實依附著萬華阿公店做生意的，自有一條產業鏈，除隱身在華西街、西園路的好幾家熱炒店，每天華燈初上，還有歐巴桑來來去去提著竹籃送零嘴瓜子等配茶點的外送臨工。

儘管疫情停業的這半年，這些店家、臨工完全沒收入，隨著疫情過去，阿公店周邊外送陸續恢復，不過店家仍擔心，走過了疫情，接著又有物價飆漲難關，嘆生意愈來愈不好做。

位於華西街內的「阿賓熱炒店」就是幾乎專做阿公店生意，門口沒招牌，開放式廚房端出的是一道道香噴噴熱炒，從下午開始，就在整條華西街巷弄飄香，這家店有三位廚師，從下午開始就忙得不可開交，一盤盤鹽酥蝦、熱炒鮮蚵等下酒料理被套上塑膠袋，由年長的員工用鐵籃提著，放在機車踏墊送往訂餐阿公店家。

從嘉義北漂的阿賓坦言，走過疫情這三年，是他在萬華做生意的這30年來，第一次遭遇這種艱困處境，半年完全沒訂單被迫停業，儘管最近陸續恢復，但還是差了三成以上，加上疫後越來越多人開店，物價什麼都漲，生意愈來愈難做。

經營飲酒店的業者說，跟著阿公店這邊做生意的店家，除熱炒店、小吃店、還有柑仔店等，店家會打電話訂餐，許多較弱勢的年長臨工，就是一輩子幫阿公店跑腿賺賺工錢小費，日子勉強過得去，但這場疫情期間，這些人完全沒收入，有的被迫轉行，也有的撐過了疫情，生活逐漸恢復過往。

儘管阿公店客人也有消費能力，不過周邊夜市自治會長陳姿卉認為，「夜市的生意其實不靠阿公店，大部分的客人還都是觀光客，國際遊客也很多，現在觀光客進來後，生意比過去好至少三成左右」。

陳姿卉說，周遭的夜市店家、居民都希望政府可以將這個特殊產業集中納管，但又沒辦法，真正的問題在於納管後，那邊的建物都不符合消防法規，所以沒人敢碰，當初還想說可以協助茶室成立協會，然後想辦法變成觀光景點，像是中山條通一樣，但真的沒辦法，過去前副市長黃珊珊還很積極，但現在感受不到市府願意接觸。