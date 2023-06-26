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基北北桃1200月票將上線 桃捷增5列尖峰加班車迎客
國境解封後觀光旅遊人潮增加，桃園機場捷運今年5月運量已達248萬人次。隨著基北北桃1200月票即將上線，桃捷公司今天宣布，繼4月和7月各加開1班加班車後，8月起將在尖峰時段增開3班直達車，並適時調整班距。
桃捷表示，按規畫，4月和7月將各增開1列晨峰普通車，其中1列早上7點22分從A10山鼻站發車，站站停靠，上午8點1分抵達A1台北車站；另1列早上7點37分從A10山鼻站發車，同樣站站停靠，8點16分抵達A1台北車站；目前該路線上午7點到8點共有6列普通車、4列直達車提供服務，平均班距為6分鐘。
而看準中壢及青埔地區通勤族人口增加，桃捷表示，8月起將增開3列尖峰直達車，其中一列為北上列車，早上7點從A21環北站出發，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站、A8長庚醫院站、A3新北產業園區站，8點4分抵達A1台北車站。
其餘2列為南下列車，其中1列早上6點15分從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、7點19分抵達A21環北站。另1列為晚間7點從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站，晚間8點4分抵達A21環北站。
桃捷表示，目前每天延伸到A21環北站的直達車為12趟次，8月起將增為15趟次，希望透過增加直達車班次，提供沿線通勤族更快速的乘車需求，未來也將滾動式檢討營運模式，適時調整班距。
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