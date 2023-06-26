快訊

評／布林肯與蓋茲訪中有差別待遇？中共加強對美這一策略

「脫北女孩」批美國教育就像北韓洗腦 遭起底逃難經歷有假

2024布局…黨力勸出戰中正萬華 韓冰Line親回這一句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天流汗吹冷氣易中暑 中醫師建議這麼做

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，中醫學中所說的中暑可以區分為陽暑與陰暑。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，中醫學中所說的中暑可以區分為陽暑與陰暑。圖／大里仁愛醫院提供

炎炎夏日，常有人頂著大太陽外出辦事，流了滿身汗一回公司就吹冷氣，還會喝杯冰涼冷飲解渴，下午就開始頭暈頭痛、煩躁噁心，非常不舒服。醫師說，這很可能就是中暑了。

大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，中醫學中所說的中暑可以區分為陽暑與陰暑：

(1)陽暑：大量流汗後，體內津液大量流失，未及時補充水分與電解質，營衛失調，此時應該以生津止渴、清熱消暑為主，常用西洋參、玉竹、麥門冬、淡竹葉等藥物。

(2)陰暑：因熱導致微血管擴張與毛細孔大開以散熱，卻因遇寒使毛細孔閉合，濕熱積於體表難以散出，而出現頭痛頸背肌肉、緊繃、身體沉重乏力等症狀。或因大量冷飲損傷脾陽，導致濕邪不化，而出現噁心嘔吐、食慾不振、排便黏糊等症狀。此時應以解表消暑、化濕和胃為主，可用葛根、升麻、白朮、陳皮等藥物。

洪怡錂說，夏天可以使用烏梅、薄荷、麥門冬、沙參、玉竹、桑葉、淡竹葉等藥材泡點清涼生津的茶飲，幫身體補充水分、疏風清熱。除了用藥以外，刮痧也是中醫常用來處理中暑的好方法。建議選擇肩背部與後頸部等肌肉豐厚處、太陽經與督脈循行區域進行刮痧，而皮膚較薄與重要血管經過的地方(如頸部前方)則不宜刮痧，以免發生危險。

她說，全球氣候驟變，台灣近年來更是經常出現大於37℃的高溫，大家更應注意環境的通風與水分的補充。尤其是體質較差、體溫調節不良的老人與小孩更需要特別注意，以防熱傷害的發生。

大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，夏天可以使用烏梅、薄荷、麥門冬、沙參、玉竹、桑葉、淡竹葉等藥材泡點清涼生津的茶飲，幫身體補充水分、疏風清熱。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，夏天可以使用烏梅、薄荷、麥門冬、沙參、玉竹、桑葉、淡竹葉等藥材泡點清涼生津的茶飲，幫身體補充水分、疏風清熱。圖／大里仁愛醫院提供

中醫 中暑 頭痛

延伸閱讀

太熱！新北男橋下除草突昏厥命危 送醫搶救中

端午連假高溫襲台 老人家單獨出門當心熱傷害

日本7旬婦陳屍頂樓停車場 離奇死因曝：跌倒2天被「曬死」

太熱了沒菜收…雲林農友親曝原因 笑稱：蔬菜中暑休園囉

相關新聞

代孕法案爭取27年 恐成一場空

「我有卵子、先生，唯獨沒有健康的子宮，為什麼不能擁有自己的孩子？」倡議代理孕母廿七年的和信治癌中心藥劑部主任陳昭姿說，少...

連假收假熱爆 小心午後雷陣雨

昨為端午連假收假日，不少人披上薄外衣遮蔽烈陽，氣象局提醒本周各地高溫三十一度至三十五度，雲林、台南、高雄、屏東、花東縱谷...

夏至到風颱就出世？ 颱風何時可能來 賈新興這麼說

俗話說「夏至風颱就出世」，今年颱風何時會生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前看起來7月中之後...

周三、四水氣增多 天氣風險公司：午後對流更明顯

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今天到周五受東南風影響，高溫炎熱。周三、四，台灣周圍水氣增多，各地天氣轉多雲時晴甚...

健康主題館／吃安眠藥會失智嗎？ 改善睡眠不是非藥不可

●每日少於7小時睡眠，易累積失智致病蛋白

禁止青少年滑手機 研究：強制限制可能適得其反

青少年應該花時間探索各種美好萬物，接受各種挑戰，尋找人生方向與志向。但現在年輕人花在社群媒體的時間愈來愈多，專家認為，社群媒體訊息不只經過精心設計，演算法導致接收訊息更狹隘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦