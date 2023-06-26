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健康主題館／吃安眠藥會失智嗎？ 改善睡眠不是非藥不可

聯合報／ 記者廖靜清/台北報導
不少人飽受失眠所苦，最快、最直接的方式就是吃安眠藥幫助入睡，但可能會產生成癮性。圖／123RF
不少人飽受失眠所苦，最快、最直接的方式就是吃安眠藥幫助入睡，但可能會產生成癮性。圖／123RF

●每日少於7小時睡眠，易累積失智致病蛋白

●熬夜傷身，隔天容易陷入「腦霧」狀態

●失智者有睡眠障礙比率，比一般人更高

幼兒園不當餵藥震驚社會，引起民眾恐慌。精神科、身心科診間近期頻繁被詢問：「我使用的藥物含有巴比妥嗎？」「長期吃安眠藥會失智嗎？」現代人工作壓力大、睡前習慣滑手機，容易發生睡眠障礙，若長期睡眠不足，身體沒有足夠時間清除腦中有害的β-澱粉樣蛋白，異常沉積會加劇罹患阿茲海默症，或使腦萎縮現象更嚴重。

找出失眠原因 別亂吃藥

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。本報資料照片
台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。本報資料照片

如何減少睡眠障礙 製表／廖靜清
如何減少睡眠障礙 製表／廖靜清
台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，不少人飽受失眠所苦，最快、最直接的方式就是吃安眠藥來幫助入睡，但一味服用，沒找出根本原因改善，可能會產生成癮性。民眾擔心的「安眠藥是否愈吃愈失智？」兩者有關聯但非因果關係。有些患者在失智確診前，已有焦慮、情緒不穩的症狀，因作息不正常而必須服藥幫助睡眠穩定。

失眠一定要吃藥嗎？陳亮宇表示，藥物多少都有副作用，要慎重考量權衡得失，造成睡眠障礙的原因很多，應從日常習慣下手、養成適度運動，若身心已疲憊不堪，影響白天生活作息，可經由醫師看診開立低劑量藥物，治療輕度抑鬱及焦慮症狀。在正常劑量下，民眾不必太過擔心服用鎮靜安眠藥會導致失智症，若自行購買「助眠藥」，可能會吃出問題。

適度用安眠藥 不是壞事

隨著年紀漸長，褪黑激素分泌變少，睡眠品質也會愈來愈差，而失智症患者的睡眠時間混亂，是最令家屬頭痛的問題。陳亮宇指出，失智長輩晚上不睡覺，大多是照顧者造成的，主要是家人白天上班，失智者在家裡沒事做，只能看電視、打盹，到了晚上精神十足，且一起共進晚餐心情特別好，交感神經過度亢奮，整個睡眠節奏都亂掉了。

適時、適度、適當使用安眠藥，並不是一件壞事。陳亮宇強調，睡不好會影響身心健康，加速大腦老化、慢性病惡化。熟齡長者因代謝較差，為避免長效型藥物增加白天嗜睡與跌倒風險，建議以短效安眠藥為主，例如：Z類鎮靜安眠藥品；睡前15至30分鐘服藥後，要立即躺床、勿再東摸西摸，尤其是滑手機，睡前還受到藍光刺激，可能會造成腦部對藥物的受器疲乏，變成藥量愈吃愈重。

失智症 睡眠時間 失眠

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