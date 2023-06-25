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代理孕母／依特殊情況及配套 邱淑媞：8成6民眾願開放

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
代理孕母法案卡關多年，邱淑媞表示，高達8成民眾贊成針對某些特殊情況、在有相關配套和管理的條件下同意開放。圖為示意圖。本報資料照片
代理孕母法案卡關多年，邱淑媞表示，高達8成民眾贊成針對某些特殊情況、在有相關配套和管理的條件下同意開放。圖為示意圖。本報資料照片

倡議代理孕母27年的和信醫院藥劑部主任陳昭姿，於臉書感嘆爭取半輩子的代理孕母法案，再次付諸流水，明年又將一切重來，「我有卵子、先生，唯獨沒有健康的子宮，為什麼不能擁有自己的孩子」，先天性子宮發育不全是害了誰？長期支持的方案再次被糟蹋，明明有這麼多人有需求，政府卻永遠不正視。

「解鈴還須繫鈴人，民進黨要讓法案通過是舉手之勞的事。」致力推動代理孕母的衛福部國健署前署長邱淑媞說，代理孕母法案要在今年通過，「應該是沒辦法了」，當一名女性無法生育的原因，來自於沒有子宮，內心除長期受到「疾病的烙印」外，又擔心公婆沒有面子，讓需要代理孕母合法化的女性是「弱勢中的弱勢」。

現行「人工生殖法」第2條第3款規定「受術夫妻：指接受人工生殖之夫及妻，且妻能以其子宮孕育生產胎兒者。」因此，排除代孕的情況。邱淑媞說，若要開放代孕，刪除「且妻能以其子宮孕育生產胎兒者」等文字即可。

邱淑媞說，代理孕母就是人工生殖技術的一種方式，如今已開放捐卵，對於不孕女性來說，可以使用別人的卵子受孕，代理孕母則是藉由別人的子宮孕育自己的孩子，「這為何不行」，代理孕母在人工生殖技術上沒有問題，但當初受到少數支持民進黨的民間團體反對，因此，如果民進黨政府要讓法規通過，「它就會過了」，若是國民黨執政想要通過法案，還會受到民進黨反對。

邱淑媞表示，針對代理孕婦制度，國健署歷年曾舉辦全國性民調，每次回收上千份有效問卷，超過8成民眾支持有條件開放代理孕母制度。如2010年民調指出，53.5%民眾贊成妻子子宮無法懷孕的不孕夫妻，可以找人代孕，這些贊成者中，高達95.6%贊成給予代理孕母因懷孕所需的費用或損失。

2013年民調更顯示，高達86%民眾贊成針對某些特殊情況、在有相關配套和管理的條件下，將代理孕母技術納入規範，提供給經過評估、有特殊需要的民眾。同時高達88.26%民眾贊成委託者提供代孕者營養和健康風險補償。

目前社會對於代理孕母的共識成熟，人工生殖技術、相關配套也沒有問題，但缺乏當事人願意站出來爭取權益。邱淑媞說，多年來也只有陳昭姿、藝人小嫻願意站出來，使得這群弱勢族群長時間被欺負、霸凌。

邱淑媞指出，代理孕母制度在其他國家均已成熟，如美國或正在發生戰爭的烏克蘭都有制度，並在經驗、科學數據、代理孕母孩子的權益及福祉都有相關配套措施，「台灣憑什麼不能做，沒有道理」。

代理孕母 子宮 邱淑媞

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