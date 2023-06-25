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ICU見富婆將遺產全給護士 對方卻因1事嚇跑 施景中嘆：錢多又有何用？

香港01／ 撰文／布萊恩
一位醫生在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而她沒有子女、親戚，便想把遺產留給平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去。情境示意圖。圖／Ingimage
一位醫生在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而她沒有子女、親戚，便想把遺產留給平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去。情境示意圖。圖／Ingimage

看着一大筆遺產，竟然也不心動？台灣大學婦產科醫生施景中在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而由於她沒有子女沒有親戚，便想把遺產留給最親、平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去，令施醫生感嘆：「撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」

施醫生於Facebook以「錢在銀行，人在天堂」為題發文表示，在急症室上班看盡人生百態，「人生很多糾結的事，到了那裏再回頭看，就不是那麼重要了」。

施醫生分享事例，今年初一名富貴中年婦人到急症室看診時，已經走到人生盡頭，「她空擁有一大筆財產，但是一個親戚都沒有，孤伶伶在急診處，最親的人就是平日照料她的看護（護士）」，於是想捐錢給急症室護理站，感謝對方照料，但急症室醫療人員不肯收取，她只好一直買飲品或食物送給這些辛苦的醫療人員。

施醫生透露，婦人最後仍然把所有遺產留給護士，但光是找律師到急症室診辦手續就花了很多工夫，其孱弱的身軀更不慎感染了新冠肺炎病毒（COVID-19），而預定獲得遺產的護士知道後，竟「急急忙忙棄她而去，深怕也被傳染」。

施醫生看後感嘆：「賺再多錢，死了也帶不走。不想孤單走完一生，想託付，也不一定有人願意陪妳走到最後一刻。還是平常廣植福德吧，將幸福與歡笑散播給有緣無緣的人。撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」

帖文引來網民熱議，「趁可以花的時候把錢花光」、「醫生說的真好，來空空，去空空」、「在ICU也能看盡人生百態」、「財散人聚、財聚人散」、「醫生分享的事，獲益良多，謝謝」、「常懷慈悲心，多行公益事，賺錢開心的是可以幫助更多人」。

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文章授權轉載自《香港01》

遺產 施景中

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