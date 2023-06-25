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端午連假尾聲 國5北向蘇澳至頭城高乘載管制提前結束
端午連假尾聲，交通部高速公路局指出，今日下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口、國5北向頭城至坪林，其餘路段維持行車正常。截至下午4時30分，國5各入口匝道均無回堵，車速逐步提升，國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制，提前在下午5時結束。
高公局指出，今日下午1時23分，國5北向30.7公里發生小客追撞佔內側及外側車道，導致後方回堵3公里；下午1時40分，國1北向104.7公里發生小客車追撞佔用內側車道，導致後方回堵1公里；下午3時21分，國3北向90.2公里發生小貨車追撞佔用內側車道，導致後方回堵3公里，以上事故均已排除，惟上述事故已影響整體車流順暢。
截至下午5時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估全日交通量為110百萬車公里。
高公局提醒，假期即將結束，出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，可利用高速公路1968App掌握即時路況。
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