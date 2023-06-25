中央訂指引、地方取締奏效 沙灘車退出神秘沙灘禁地

沙灘車把海邊當成自家的賽車場違法營業，中央訂出全國「沙灘車管理指引」取締奏效。宜蘭縣政府依指引成立聯合稽查小組，針對南澳神秘沙灘展開稽查，半個多月來沙灘車退出禁地，不敢再擅闖，終結7年多來違法橫行。中央以南澳神秘沙灘做示範區，近日將邀集縣市政府聽取宜蘭執行成果報告。

行政院28日召開跨部會會議，要把宜蘭執行取締經驗分享給東部幾個縣市參考。吳澤成政委今天表示，政府貫徹執法的決心不變，地方政府在第一線務必配合，未來也不排除畫設「專區」，讓沙灘車玩家在安全且不破壞生態環境的場域從事運動。

本報4月初以「陽光行動」議題追蹤報導沙灘車亂象，除了破壞生態環境，東部海岸沙灘車沿海疾駛，大浪打來，更有人命安全疑慮。

7年多前，宜蘭南澳沙灘經由報導被形容為「秘境」，出現沙灘車營業載客。2018年9月神秘沙灘發生遊客騎乘沙灘車被瘋狗浪捲入大海，釀成5死，意外發生至今，沙灘車行徑不改，連假百餘輛次沙灘車進出，負責土地管理的國產署公告禁止進入，業者無視公告，如入無人之境。

陽光行動深度探討問題後，行政院邀中央跨部會與縣市政府歷經3次開會討論，政務委員吳澤成指示交通部觀光局統籌在5月底發布「沙灘車管理指引」，包括道路、河川水庫區域、國家公園、國有林地及保安林、森林遊樂區、自然保護區及保留區、野生動物保護區、發展觀光條例公告禁止活動範圍、應予保護海岸區，全都禁止沙灘車活動。

行政院把南澳神秘沙灘列為全國取締管理海岸沙灘車「示範區」，展現執法決心。宜蘭縣政府副縣長林茂盛今天表示，中央與地方單位組成聯合稽查小組，6月10日進行神秘沙灘稽查至今，收到遏阻成效，沙灘車不敢再帶遊客亂闖，海岸恢復寧靜，生態得以復育。