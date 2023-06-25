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中央訂指引、地方取締奏效 沙灘車退出神秘沙灘禁地

聯合報／ 記者戴永華王思慧／連線即時報導
滾滾長浪來襲，瞬間吞噬整個南澳神秘沙灘腹地，行政院基於人命安全及守護生態，下令禁止沙灘車進入。圖／讀者提供
滾滾長浪來襲，瞬間吞噬整個南澳神秘沙灘腹地，行政院基於人命安全及守護生態，下令禁止沙灘車進入。圖／讀者提供

沙灘車把海邊當成自家的賽車場違法營業，中央訂出全國「沙灘車管理指引」取締奏效。宜蘭縣政府依指引成立聯合稽查小組，針對南澳神秘沙灘展開稽查，半個多月來沙灘車退出禁地，不敢再擅闖，終結7年多來違法橫行。中央以南澳神秘沙灘做示範區，近日將邀集縣市政府聽取宜蘭執行成果報告。

行政院28日召開跨部會會議，要把宜蘭執行取締經驗分享給東部幾個縣市參考。吳澤成政委今天表示，政府貫徹執法的決心不變，地方政府在第一線務必配合，未來也不排除畫設「專區」，讓沙灘車玩家在安全且不破壞生態環境的場域從事運動。

本報4月初以「陽光行動」議題追蹤報導沙灘車亂象，除了破壞生態環境，東部海岸沙灘車沿海疾駛，大浪打來，更有人命安全疑慮。

7年多前，宜蘭南澳沙灘經由報導被形容為「秘境」，出現沙灘車營業載客。2018年9月神秘沙灘發生遊客騎乘沙灘車被瘋狗浪捲入大海，釀成5死，意外發生至今，沙灘車行徑不改，連假百餘輛次沙灘車進出，負責土地管理的國產署公告禁止進入，業者無視公告，如入無人之境。

陽光行動深度探討問題後，行政院邀中央跨部會與縣市政府歷經3次開會討論，政務委員吳澤成指示交通部觀光局統籌在5月底發布「沙灘車管理指引」，包括道路、河川水庫區域、國家公園、國有林地及保安林、森林遊樂區、自然保護區及保留區、野生動物保護區、發展觀光條例公告禁止活動範圍、應予保護海岸區，全都禁止沙灘車活動。

行政院把南澳神秘沙灘列為全國取締管理海岸沙灘車「示範區」，展現執法決心。宜蘭縣政府副縣長林茂盛今天表示，中央與地方單位組成聯合稽查小組，6月10日進行神秘沙灘稽查至今，收到遏阻成效，沙灘車不敢再帶遊客亂闖，海岸恢復寧靜，生態得以復育。

宜蘭執法態度立場堅定，花蓮等縣尚在觀望，政委吳澤成表示，沙灘車業者幾乎把海岸當成賽車場，旁人不敢靠近，此獨占破壞生態行為，縣市政府可依照海岸管理法取締；若沙灘車騎上道路，可依交通管理處罰條例開罰；闖入國家公園也有國家公園法把關，不會無法可管，其他縣市也都要動起來。

中央訂出沙灘車管理指引，全國一體適用，宜蘭縣積極配合取締奏效，終於使得沙灘車退出營業長達7年來的南澳神秘沙灘禁地，美麗海岸恢復平靜。圖／縣政府提供
中央訂出沙灘車管理指引，全國一體適用，宜蘭縣積極配合取締奏效，終於使得沙灘車退出營業長達7年來的南澳神秘沙灘禁地，美麗海岸恢復平靜。圖／縣政府提供
滾滾長浪來襲，瞬間吞噬整個南澳神秘沙灘腹地，行政院基於人命安全及守護生態，下令禁止沙灘車進入。圖／讀者提供
滾滾長浪來襲，瞬間吞噬整個南澳神秘沙灘腹地，行政院基於人命安全及守護生態，下令禁止沙灘車進入。圖／讀者提供
長達7年來，宜蘭南澳神秘沙灘經常有沙灘車亂闖，連假更多達上百輛次進出，縣政府邀集中央與地方成立聯合稽查小組巡守稽查，最近終結違法行徑。圖／讀者提供
長達7年來，宜蘭南澳神秘沙灘經常有沙灘車亂闖，連假更多達上百輛次進出，縣政府邀集中央與地方成立聯合稽查小組巡守稽查，最近終結違法行徑。圖／讀者提供
宜蘭縣政府邀集中央與地方成立「聯合稽查小組」加強巡守稽查，最近終於使沙灘車退出南澳神秘沙灘，此一成功經驗將做為其他縣市執法參考。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府邀集中央與地方成立「聯合稽查小組」加強巡守稽查，最近終於使沙灘車退出南澳神秘沙灘，此一成功經驗將做為其他縣市執法參考。圖／縣政府提供
宜蘭縣南澳神秘沙灘不再有沙灘車亂闖，恢復平靜，連假期間有遊客前往散步，不用再避開疾駛掀起揚塵的沙灘車。圖／讀者提供
宜蘭縣南澳神秘沙灘不再有沙灘車亂闖，恢復平靜，連假期間有遊客前往散步，不用再避開疾駛掀起揚塵的沙灘車。圖／讀者提供

沙灘 宜蘭 南澳

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