鋼琴、古箏同台合鳴 中西音樂會7日登場

鋼琴與古箏中西合鳴！德布希《夢》、柴可夫斯基《四季》與傳統箏曲連番上陣！《中西交鋒·琴箏合鳴》音樂會將由管風琴/鋼琴家陳相瑜與古箏演奏家蕭匡妤合作演出，古箏曲目化用唐代詩人的詩作，鋼琴曲選用歐陸經典曲目。時間是7月7日晚上7點半在浸信會懷恩堂舉行，可自由入場。

本次演奏鋼琴的陳相瑜曾是國家表演藝術中心兩廳院「樂壇新秀」及「中興文藝獎」音樂類獎得主，也曾參與總統府音樂會、台北藝術大學音樂廳開幕以及屏東演藝廳開幕系列音樂會。

演奏古箏的蕭匡妤是現任中原大學音樂產業學程的古箏老師，不僅受到國際邀請，更多次與國內的草山樂坊、台北絲竹樂團於各文化局演出 ，並於國家演奏廳、中原大學風雅頌音樂廳等舉行音樂會。

本場音樂會由鋼琴與古箏進行演奏，展現東方與西方樂器的交流，曲目包括傳統箏曲《漁舟唱晚、高山流水》、靈感來源劉禹錫詩作「竹枝詞」的《水墨丹青》與發想自李白名句「雲想衣裳花想容」的《雲裳訴》。

加上法國作曲家德布西的《夢》與柴可夫斯基的《四季》。德布西是19世紀末法國代表性的作曲家，透過游移不定的旋律與調性，來呈現虛無縹緲的氛圍；並在柴可夫斯基鋼琴作品《四季》中，選擇了「五月」與「六月」演奏。同時，陳相瑜也為兩首曲子寫下詩作，透過「以詩說樂」的表達對音樂感受。

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