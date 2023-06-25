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國5雪隧主線回堵4公里多 高乘載管制提早下午1點啟動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5雪隧北上主線已經出現回堵4公里多，高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統
國5雪隧北上主線已經出現回堵4公里多，高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統

端午節連假最後一天，國5北上路段今天上午8點多開啟主線與各匝道儀控管制，目前雪隧前入口回堵約4公里多，預估下午車輛更多。高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早到下午1點啟動管制，至6點結束，請用路人提早上路。

昨天晚上國5北上大塞，持續到今天凌晨1點多才疏解。今天上午8點多，北上車流逐漸湧現，目前除了主線雪隧前回堵4公里多，包括宜4匝閘道與宜蘭交流道都已經回堵近2公里，頭城交流道也回堵1公里多。

高公局坪林行控中心統計，昨天一整天國5北上的車流量3萬9000多輛次，為了鼓勵用路人今天提早北返，原本下午3點的高乘載管制，提早到下午1點啟動管制，直到6點結束。

預估今天車輛最壅塞時段，會出現在中午過後直至晚上，但不至於像昨天塞到隔天凌晨，仍請用路人提早北返。

國5北上路段已出現回堵，雪隧主線前車流4公里多，高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統
國5北上路段已出現回堵，雪隧主線前車流4公里多，高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統
國5北上路段已經出現回堵，雪隧主線前回堵4公里多，請用路人避開塞車時段。圖／取自高公局路況即時系統
國5北上路段已經出現回堵，雪隧主線前回堵4公里多，請用路人避開塞車時段。圖／取自高公局路況即時系統
國5北上各交流道都已經出現回堵，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統
國5北上各交流道都已經出現回堵，今天北上高乘載管制提早於下午1點啟動管制至6點。圖／取自高公局路況即時系統

高乘載管制 雪隧 塞車 國道 端午節

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