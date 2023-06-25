國5雪隧主線回堵4公里多 高乘載管制提早下午1點啟動

端午節連假最後一天，國5北上路段今天上午8點多開啟主線與各匝道儀控管制，目前雪隧前入口回堵約4公里多，預估下午車輛更多。高公局坪林行控中心提醒用路人，今天北上高乘載管制提早到下午1點啟動管制，至6點結束，請用路人提早上路。

昨天晚上國5北上大塞，持續到今天凌晨1點多才疏解。今天上午8點多，北上車流逐漸湧現，目前除了主線雪隧前回堵4公里多，包括宜4匝閘道與宜蘭交流道都已經回堵近2公里，頭城交流道也回堵1公里多。

高公局坪林行控中心統計，昨天一整天國5北上的車流量3萬9000多輛次，為了鼓勵用路人今天提早北返，原本下午3點的高乘載管制，提早到下午1點啟動管制，直到6點結束。