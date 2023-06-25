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【重磅快評】馬路什麼時候又成虎口？

聯合報／ 主筆室
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」，政策公布後民怨沸騰，交通部緊急喊停。記者林俊良／攝影
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」，政策公布後民怨沸騰，交通部緊急喊停。記者林俊良／攝影

「馬路如虎口」這句俗諺流傳應不止半世紀，奇怪的是政府一直沒什麼反應。大官當然知道這俗諺，沒反應也合理，因為大官不自己開車，坐黑頭車，一路上交警控制紅綠燈，順暢的很；過馬路？什麼時候聽說大官要等紅綠燈？所以，前朝大官沒想過「馬路如虎口」是怎麼回事？政黨輪替後大官還是大官，沒想過小民馬路如虎口的遭遇；電火球如是，新閣揆陳建仁亦如。

「馬路如虎口」無感，突然傳來老外「台灣是行人的地獄」的說法，官員好像被電到，陳揆立刻大張旗鼓交代內閣動動腦筋，於是交通、內政、警政單位趕緊動起來研議，開了兩個月的會，端出「行人優先，車輛迴避」的方案，迅速走修法程序，趕在六月底端出成品：看到行人遠遠碰觸到斑馬線，車輛立刻停等行注目禮。新制原預計七月一日上路。

新方案端出，不是電到官員，是電到所有用路人。行人一到斑馬線穿越區，所有來車立正站好目迎；不是只有汽車，台灣一千萬輛機車也得停等行注目禮；行人呢？回報快步過街嗎？答案很不給面子，原來會快步過街的行人表達對受耽擱車輛的歉意後加快腳步通過，年輕人依舊慢吞吞，眼睛停在手機框框裡划，搖搖擺擺、慢吞吞過街。車輛停等三次紅綠燈還無法前行、右轉。

劇情發展遠超出編劇的想像，這樣掀起社會震驚的劇本太傑出了。以前政府新頒政策只有受影響、不喜歡的人開罵，陳內閣的行人禮讓方案竟然所有用路人都罵；交長王國材驚到了，方案端出第二天立刻出面道歉、喊停；精彩的行人禮讓劇情，立委直指是「白痴方案」，丟臉丟到家。

不止幾個部會的表現讓人傻眼，行政、立法院接續的法案推動也像沒腦筋的兒戲；民眾火大的不只是行人禮讓方案的生成粗糙，簡直是弱智；不懂道安、公安，更完全脫離社會現實，這樣的政策形成，政務官水準低至此，行政幕僚似乎也沒腦筋，真是盲人騎瞎馬。

政策當然可以隨時空變化而調整，重點是政務官對時、空差異的觀察不但要敏銳，還需前瞻。就以行人穿越路口而言，幾十年來行人優先、車輛路權討論不斷，劃斑馬線，塗掉斑馬線，行人走陸橋、穿越道，近年拆陸橋，再恢復斑馬線；不是不能調整，而是官員需想清楚，不要像此刻如此混亂且無效率。拜託，白痴方案不要有下集。

紅綠燈

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