端午連假收假日返工+出遊車潮 看這查壅塞路段

卡路里是衡量食物能量的基本單位，多年來科學家們始終相信，如果提到體重增加，所有卡路里都一樣。但最新研究指出，事實並非如此。當卡路里都一樣時，加工食品仍比高纖食物更容易讓人變胖，關鍵就在體內的腸道微生物菌群。 西雅圖系統生物學研究所微生物組專家兼助理教授吉本斯（Sean Gibbons）表示，這項新研究令人震驚，因為它表明，即使不運動，人們也可以通過改用針對腸道微生物菌群的飲食，來減輕體重和減少體內脂肪。...

2023-06-25 08:00