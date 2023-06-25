端午連假收假日返工+出遊車潮 看這查壅塞路段
今天為端午連假收假日，公路總局預估將出現返回工作地及出遊車潮，省道主要幹道如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向及台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋路段北向等，預估於下午時段湧現車潮。
觀光風景區周邊道路如台2線萬里至大武崙路段、福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等亦將出現車潮。公路總局說，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少於車陣中壅塞的時間。
另外公共運輸部分，依據目前預售情形，西部國道客運尚有53.42%空位，東部國道客運尚有81.43%空位，可至各客運業者網站查詢。
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