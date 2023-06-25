收假日 國道北返車潮湧現

今天為端午連假最後一天，各地將湧現北返收假車潮，高速公路局預估，今天國道交通量為200萬車公里，為平日年平均1.2倍，總計11處易壅塞路段，其中國5北向宜蘭至坪林路段預計上午9時起出現車潮，一路塞至晚間8時。

高公局表示，今天易壅塞路段包括國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國三北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國4西向潭子系統至豐勢、國6西向舊正至霧峰系統、國10西向仁武至左營以及國5北向宜蘭至坪林路段等。

高公局也建議，西部國道北向的用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人於上午9時前出發。

公路總局表示，今天省道預估將湧現返回工作地車潮，總計16處地雷路段，其中包括台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向等主要幹道，以及台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等觀光風景區周邊道路，都可能出現車潮。

公路總局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至昨天中午12時止，西部國道客運尚有53.42%空位，東部國道客運尚有81.43%空位，歡迎民眾多加利用。