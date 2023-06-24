國5宜蘭到頭城段紫爆！雪隧回堵6公里 預估這時紓解

端午連假第三天下午，北返車潮大量湧現，國道5號主線上午開啟主線儀控，宜蘭到頭城段紫爆，雪隧入口回堵6公里，預估明日凌晨才會紓解；蘇花路廊今天北返車潮達到高峰，估計晚上10時後車潮紓解，明天車潮較少，下午可能還是會出現車多狀況。

高速公路局坪林交控中心表示，今天上午11時10分開啟國5主線儀控，車流在雪隧入口持續回堵，下午5時許已有6公里車潮，雪隧入口時速約為20到40公里，由於坪林下午大雨，雪隧後段車速也受到影響，預估傍晚雨停後隧道後段車速將回升到40到60公里以上。

高公局指出，國5北上車潮預計隔日凌晨0時後逐漸紓解，明天上午9時到下午7時宜蘭到坪林車多壅塞，建議北上用路人9時前出發。

公路總局第四區養護工程處表示，今天中午過後蘇花路廊北上車潮漸增，截至下午3時東澳到蘇澳北上車流為6742輛，仍有約8000輛通行需求量，尖峰時每小時1110輛次，南澳市區、東澳隧道南口及東澳端北上方向都有車多現象，預估晚上10時後紓解；明天車流較少，全日估計為1萬3800輛，下午1時到5時仍可能車多。

宜縣府交通處指出，今年各大景點人潮較去年稍增，但似仍未回到疫情前的水準；宜警交通隊表示，今天遊客比昨天少，可能是由於下午多已北返。