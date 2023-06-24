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端午連假第3天蘇花北返車潮湧現 國5雪隧回堵3.5公里

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇花路廊上午雙向順暢，中午過後北返車潮將現，中午12時到下午6時為尖峰時段。圖／擷取自蘇花改即時影像
蘇花路廊上午雙向順暢，中午過後北返車潮將現，中午12時到下午6時為尖峰時段。圖／擷取自蘇花改即時影像

端午連假第三天，東部遊客動身北返，蘇花路廊上午整體運行順暢，預估中午開始北返車潮大量湧現，中午12時到下午6時為易壅塞時段；國道5號南向南港至坪林車流量較大，北上雪隧入口段已開始塞車，上午10時到隔日凌晨0時北向宜蘭到坪林都易壅塞。

公路總局第四區養護工程處指出，昨日蘇花路廊南北雙向整體順暢，南下全日交通量為1萬1026輛，北上9763輛，與預期相符；今天上午宜花天氣晴朗，蘇花路廊還算順暢，截至上午10時，南下累積車流量2988輛，北上2086輛，尖峰時段南下每小時583輛次、北上628輛次。

四工處研判，今天蘇花路廊南北車流將反轉，午後花蓮崇德地區將現大量北返車潮，全日車流估計約1萬5100輛，中午過後有近1萬3000輛通行需求量，直到下午6時都會壅塞；明天連假最後一天，北上車流量估計為1萬3800輛，請用路人避開尖峰時段。

高速公路局表示，國5北上車潮昨天已湧現，頭城到坪林路段晚間一度紫爆，直到今日凌晨0時才逐漸紓解；今天上午南向南港到坪林、北上頭城到坪林都出現車潮，上午11時許，雪隧南端入口排隊車潮長3.5公里，宜蘭到坪林整體時速約為40到50公里。

公路總局今天下午2時到6時，將禁止21噸以上大貨車雙向通行蘇花路廊，同時段開放大客車行駛蘇花改路肩；高公局下午1時到6時，將實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

國道5號北上宜蘭到坪林上午已出現車潮，雪隧南端入口排隊車輛長3.5公里，可能要到午夜才能紓解。圖／取自1968高速公路即時影像
國道5號北上宜蘭到坪林上午已出現車潮，雪隧南端入口排隊車輛長3.5公里，可能要到午夜才能紓解。圖／取自1968高速公路即時影像

蘇花路廊 車潮 雪隧 連假

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