30多歲男打AZ後血栓 獲救濟金50萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第202次審議小組會議紀錄，此次共審議150案，其中22案核予救濟金，包括接種新冠疫苗19案、接種卡介苗2案，以及1例接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，另有1例醫療補助。

新冠疫苗中分別是9案BNT、6案AZ、3案莫德納，以及1例為註明廠牌，核予救濟金5000至50萬元不等。

一名新北市30多歲粟姓男子，接種AZ疫苗後9天路續因發燒與頭痛等情形就醫、發現動靜脈血栓，其血小板及D-dimer檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現，Anti-PF4 檢驗結果顯示陽性。疾管署副署長羅一鈞表示，經過研判粟姓男子症狀與接種AZ疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金50萬元。

在MMR部分，一名兩歲的黃姓女童，一歲時曾接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，並在16天後因身體多處瘀青而就醫，其相關檢查結果符合免疫性血小板低下。但是女童接種疫苗前曾因胃腸炎就醫，也可能是發生血小板低下的原因，無法確定與接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金 徵收及審議辦法」規定，核予救濟金2萬元。

另有，一名台北市50多歲陳姓男子雖然不給予救濟金，但仍有醫療補助費用5萬元。陳姓男子本身有高血壓、高血脂等疾病史， 在接種莫德納疫苗後一個月因頭暈、呼吸困難等症狀而就醫，病理切片檢查報告符合嗜酸性心肌炎，與接種疫苗後發生急性心肌炎不相符，因此不予救濟。

羅一鈞說，醫療補助是給有做特殊檢查（例如切片）協助找出實際病因、最後判無關時因為無法給救濟金，因此酌予補助特殊檢查費用。