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打AZ疫苗出現血小板低下症候群 男獲50萬元救濟

中央社／ 台北24日電
一名30多歲男性接種AZ疫苗後，因發燒與頭痛等情形就醫，發現血栓併血小板低下症候群。 路透
一名30多歲男性接種AZ疫苗後，因發燒與頭痛等情形就醫，發現血栓併血小板低下症候群。 路透

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，一名30多歲男性接種AZ疫苗後，因發燒與頭痛等情形就醫，發現血栓併血小板低下症候群，核予新台幣50萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）5月18日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議170案，僅23案獲補助。其中1案接種莫德納疫苗核予醫療補助；另外22案獲救濟金者，分別為AZ疫苗6案、莫德納疫苗3案、BNT疫苗9案、卡介苗2案、1案未註明COVID-19疫苗種類、1案接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，救濟金額各在5000元到50萬元不等。

這次獲最高救濟金額為50萬元，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，是新北市30多歲粟姓男子，個案接種疫苗後9天起陸續因發燒與頭痛等情形就醫，影像學檢查結果發現動靜脈血栓，血小板及D-dimer檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群。

根據臨床表現、Anti-PF4檢驗結果顯示陽性等研判，與接種AZ疫苗相關，依相關規定核予救濟金新台幣50萬元。

此外，這次有1名個案為台北市50多歲陳姓男子，接種疫苗後1個月因頭暈、呼吸困難等症狀而就醫，病理切片檢查報告符合嗜酸性心肌炎。經綜合研判，症狀與接種與莫德納疫苗無關，但為釐清症狀與預防接種關係所施行的醫療檢查，仍給予醫療補助5萬元。

AZ疫苗

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