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出遊潮省道20地雷路段 合歡山今自行車賽到下午

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為端午節連假第3天，公路總局預估，今天為出遊車潮尖峰，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點等20處路段。本報資料照片
今天為端午節連假第3天，公路總局預估，今天為出遊車潮尖峰，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點等20處路段。本報資料照片

今天為端午節連假第3天，公路總局預估，今天為出遊車潮尖峰，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點等20處路段。另外，今天台14線埔里鎮地理中心碑至霧社，及台14甲線霧社至武嶺停車場，清晨5點至下午1點作為「2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」活動路線使用，提醒民眾留意。

公路總局預估，今天為出遊車潮尖峰，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如中部台74線台中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及台86線歸仁交流道。主要省道幹道，如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山及中彰大橋。

觀光景點易壅塞路段，如北部台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段；中部台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭路段；南部台3線大溪、古坑至梅山路段及台26線墾丁路段；東部台9線礁溪路段。

另外，公路總局也說，今天省道台14線57K至80K埔里鎮地理中心碑至霧社，及台14甲線0K至31K+350霧社至武嶺停車場，於清晨5點至下午1點由桃園市鐵人運動協會舉辦「2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」作為活動路線使用，建議用路人前往上述路段時預先查詢相關路況。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水及東北角路段、台7線大溪至慈湖路段、台9線新店路段、台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3、中部台14甲線昆陽至武嶺路段、台21線日月潭路段、台61線中彰大橋路段、台74線快官及大里至霧峰路段、東部台2戊線南方澳路段、台9線礁溪及初鹿路段、台11線富岡路段，南部台3線梅山路段、台18線中埔及公田路段、台84線下營路段、台86線仁德路段、台88線鳳山至五甲路段。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5277班次，疏運9萬2340人，疏運人數較去年同期增加37.6%；東部國道客運路線共計行駛1384班次，疏運2萬6614人，疏運人數較去年同期增加92.2%。

國道客運 武嶺 合歡山 端午節

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