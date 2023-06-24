北返+出遊車潮雙重夾擊 合歡山公路今自行車賽留意路況
今天是端午連假第3天，預估將出現返回工作地及出遊車潮。公路總局公布易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
易壅塞路段部分，省道主要幹道如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向及台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋路段北向等路段預估於下午時段湧現車潮。
觀光風景區周邊路段如台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、古坑至梅山、台9甲線新店至烏來、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等亦將有車潮出現。
桃園市鐵人運動協會今天清晨5時至下午1時舉辦「2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，活動路線使用省道台14線57K-80K（埔里鎮地理中心碑-霧社）及台14甲線台14甲線合歡山公路0K-31K+350（霧社至武嶺停車場），用路人多加留意相關路況。
另外公共運輸部分，依據目前預售情形，西部國道客運尚有56.68%空位，東部國道客運尚有82.39%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。
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