愛肝達人站／「我生日我不知道，但忌日我大概知道。」真相如何？

好友愛開玩笑。

有朋友問他：「你生日何時？」

他總是說：「我生日，我不知，因為我出生時，我還小，沒記憶。但我自己應知道忌日何時，而且我會先向你收白包！」

雖說是開玩笑的話，但也有幾分道理。

話說幾十年前醫藥衛生不發達，很多鄉下人家生產是由產婆到家裡接生，可能器械消毒不完全，或接生技術不好，有些新生兒出生不到幾天就破傷風或各種感染而往生。台語有句俚語：「死囝仔，膨肚短命！」可能是指新生兒死時肚子大大的，夭折之意。

因此，在那個年代，父母親總會在小孩出生之後看個兩、三個月還健在，才會去報戶口，所以戶口名簿或身分證上的出生年月日常不準之因。

至於人會何時死，通常大部分是無法預知的，除了罹患癌症或少數例外，例如死意甚決，想一死了之，自殺預謀者。人不能預測忌日者，通常是飛來橫禍，例如交通意外事件或他殺者。

此外，人得了慢性病大概也會拖個一段時間，往生時間雖可估計，以月計或以年計，但如果突然心臟病發作或突發性腦中風就不可預測了。

例如中年以上，膽固醇高不控制者，可能突然心臟病發作倒地不起，通常是心肌梗塞或主動脈剝離，或突然心律不整而往生，這種情形通常自己無法預測，當然無法預收白包了。

倒是得了癌症，如果無法根治或缺乏特效藥，這時候，醫師通常可以告訴家屬大約還有多少日子。有些癌症最後病人痛苦，家人也心酸，因為又無法安樂死，「求生不得，求死不能」是人間悲劇。

至於得了以前台灣第一大國病─肝病，倒是大都可以預測還有多少日子。例如國父臨終前交代同仁「革命尚未成功，同志仍須努力」，因為國父得的膽囊癌或膽管癌末期無藥可治，皮膚發黃，精神日益疲憊，人逐漸消瘦，由發病至往生短短三個月。

此外，如果得了猛爆性肝炎，如果沒有肝臟移植，病人皮膚日漸黃，精神日漸委靡，通常也都在發病後6周至8周因肝昏迷而往生。

古人說：「未知生，焉知死。」從現代醫學眼光來看可是有另一番真理。

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