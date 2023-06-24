雨後彩虹 白袍良醫 系列報導／李伯璋罹癌摘掉單顆腎 站在病友立場 心繫健保改革

執醫43年，開過數千台刀、照顧過上千位腎臟移植病人，國內推動器官捐贈移植的權威、健保署前署長李伯璋從沒想過自己會有這麼一天，因罹患腎臟癌躺在手術台上，由年輕一代的外科醫師切除一顆腎臟。

排尿不順 發現腎臟長腫瘤

李伯璋表示，隨著年齡增長，四年前，出現頻尿、夜尿、排尿不順等老男人特有困擾的攝護腺肥大，在泌尿科醫師小兒子的評估下，開始服用藥物，但在一個例假日，他由台南家裡準備搭乘傍晚高鐵回台北上班，出發前，突然完全無法排尿，膀胱發脹疼痛，在成大醫院擔任外科醫師的大兒子立刻安排急診及尋求協助，做完緊急導尿後，解決了燃眉之急。

除了排尿障礙，當時李伯璋也覺得排便不順，大兒子安排電腦斷層檢查，結果顯示，攝護腺、大腸直腸均沒問題，但左側腎臟靠近腎門處卻有一顆近一公分腫瘤，沒做切片無法斷定是惡性腫瘤。

臨床經驗研判為腎癌，由於腫瘤長在腎臟腎門位置，靠近腎動脈與腎靜脈，若單獨切除腫瘤，手術出血風險高。李伯璋與長子討論後，為求安全，最後選擇在小兒子服務醫院由高醫泌尿科團隊執刀，拿掉整顆腎臟。

手術過程順利，李伯璋開玩笑地說，自己執醫操刀超過40年，剖腹手術已為日常生活的一部分，累積切除了1000多顆活體捐贈或大愛捐贈腎臟，從沒想過自己腎臟也會被其他醫師切除。

術後住院五天，都由小兒子當特別護理人員照料，李伯璋表示，那幾天兒子請假沒開刀，除了查房、門診外，穿著白袍出入病房，夜裡也在旁睡覺守護。出院時，就有其他病患家屬好奇打探著，「這個病房病人背景一定很特殊，或是很有錢，不然怎麼有辦法讓醫師當24小時看護？」

持續服藥 改善攝護腺肥大

李伯璋 製表／元氣中心 在解決腎癌危機前，李伯璋仍須處理惱人的尿尿困境，是否也要開刀處理攝護腺肥大？聽小兒子建議，他裝上有開關設計的導尿管，持續服用治療攝護腺肥大藥物，回健保署上班時，如感覺膀胱發脹，就至廁所手動開關解尿，打開導管塞子，排出尿液。

治療過程中，周末回台南時，小兒子從高雄回家幫忙拔除尿管，看看能否自己排尿，如果不行，就重置導尿管。李伯璋表示，孩子放置導尿管技術很好，不覺疼痛，在第四次拔除尿管後，搭配藥物療效，終於順利排尿，脫離非開刀不可的無奈，至今三年多，仍規律用藥。

李伯璋說，治療攝護腺肥大時，常與孩子討論，也想著如何當一個好病人？因藥物療效無法短期見效，可能必須花上一段時間。當時小兒子無奈地表示，許多患者欠缺耐心，吃藥一、兩個星期，拔除尿管，仍無法順利排尿，就不想再試，而要求外科手術，或自費使用綠光雷射汽化術。

部分攝護腺肥大病患需透過手術解決問題，但後遺症難料，李伯璋表示，自己當病人時，總是抱持著「能夠不開刀，才是最好」態度，耐心治療，事實證明，簡單療程也能發揮效果。正因深刻感受排尿不便的治療之苦，提醒孩子要站在病友立場，研擬最佳治療策略。

兒子照護 感受親情的溫暖

術後將近四年，對李伯璋來說，能早期確診得腎癌，相當幸運。他表示，生老病死是自然法則，手術過後，更看透人生無常，不管老天如何安排，均應正面勇敢面對，快樂地過每一天。

首次從救人的醫師變成病患，還是由兩名兒子照顧，李伯璋感受親情的溫暖，尤其是擔任泌尿科主治醫師的小兒子，手勁輕巧，導尿技術純熟，絲毫沒讓他覺得疼痛。

住院期間，李伯璋親身看到臨床醫護人員的辛勞，但健保支付點數卻相對偏少。尤其加護病房專科護理師，除了餵藥、觀察生理訊息，還需幫病人翻身拍痰，費時費力；呼吸治療師為了讓患者盡快恢復呼吸功能，降低合併症產生，工作忙碌，但健保支付點數卻偏低。回到健保署後，李伯璋與同仁討論此事，認為相關護理師的照護給付與實際付出應該務實檢討。

歷經切腎手術後，李伯璋加速健保改革力道，讓醫療人員有合理醫療給付的快樂工作環境下，台灣民眾才能享受優質醫療環境。藉由門急診使用者付費的部分負擔政策，降低不必要使用藥物在總額占比，落實分級醫療，讓健保永續經營。