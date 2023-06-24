合歡山避暑潮 停車位等1小時

端午連假天氣炎熱，合歡山成為避暑勝地，台14甲線合歡山公路昨湧現車潮，沿線停車場大爆滿，警方祭出交管措施；崇越盃自行車賽今登場，賽事從清晨5點到下午1點，警方利用監視系統疏導車流，呼籲賽事期間避免上山，以免受困車陣。

昨天中部平均氣溫超過攝氏34度，許多人湧入高山避暑，合歡山氣溫只有攝氏14度，吸引大批遊客消暑；南投清境、溪頭、杉林溪等也都出現人潮。

合歡山公路車流昨天明顯增多，沿線昆陽、武嶺等停車場上午就停滿。張姓遊客說，等了1小時才有停車位。仁愛警分局翠峰派出所長張勝華說，昨車流量大，武嶺停車場全面啟用紅綠燈號誌，實施單向管制，提醒駕駛人遵守疏導，不要違規停車。

溪頭、杉林溪也是避暑勝地，昨早湧入由登山健行，溪頭不到中午就有近7千人入園，遊客人數恢復到疫情前水準。陳姓遊客說，平地高溫讓人受不了，連假到溪頭降溫享受森林浴，身心舒暢。

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天登場，台14甲線合歡山公路清晨5時到下午1時交通管制，賽事碰上連假旅遊人潮，合歡山勢必大塞車。

公路總局表示，已要求主辦單位在易肇事與狹隘路口、停車場等，派交維人員指揮，合歡山周邊停車場不得全部占用。

仁愛警分局表示，易塞車路段已安排交通岡哨，加派警力疏導；利用公路監視系統掌握車流、機動疏導。

仁愛警分局提醒遊客「分時分流」，避開賽事期間上合歡山，以免受困車陣。