聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山避暑潮 停車位等1小時

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
端午連假第二天，合歡山一早湧現車潮，今清晨5點到下午1點有自行車賽事，警方呼籲賽事期間避免上山，以免受困車陣。圖／仁愛警分局提供
端午連假第二天，合歡山一早湧現車潮，今清晨5點到下午1點有自行車賽事，警方呼籲賽事期間避免上山，以免受困車陣。圖／仁愛警分局提供

端午連假天氣炎熱，合歡山成為避暑勝地，台14甲線合歡山公路昨湧現車潮，沿線停車場大爆滿，警方祭出交管措施；崇越盃自行車賽今登場，賽事從清晨5點到下午1點，警方利用監視系統疏導車流，呼籲賽事期間避免上山，以免受困車陣。

昨天中部平均氣溫超過攝氏34度，許多人湧入高山避暑，合歡山氣溫只有攝氏14度，吸引大批遊客消暑；南投清境、溪頭、杉林溪等也都出現人潮。

合歡山公路車流昨天明顯增多，沿線昆陽、武嶺等停車場上午就停滿。張姓遊客說，等了1小時才有停車位。仁愛警分局翠峰派出所長張勝華說，昨車流量大，武嶺停車場全面啟用紅綠燈號誌，實施單向管制，提醒駕駛人遵守疏導，不要違規停車。

溪頭、杉林溪也是避暑勝地，昨早湧入由登山健行，溪頭不到中午就有近7千人入園，遊客人數恢復到疫情前水準。陳姓遊客說，平地高溫讓人受不了，連假到溪頭降溫享受森林浴，身心舒暢。

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天登場，台14甲線合歡山公路清晨5時到下午1時交通管制，賽事碰上連假旅遊人潮，合歡山勢必大塞車。

公路總局表示，已要求主辦單位在易肇事與狹隘路口、停車場等，派交維人員指揮，合歡山周邊停車場不得全部占用。

仁愛警分局表示，易塞車路段已安排交通岡哨，加派警力疏導；利用公路監視系統掌握車流、機動疏導。

仁愛警分局提醒遊客「分時分流」，避開賽事期間上合歡山，以免受困車陣。

合歡山 停車場 溪頭

延伸閱讀

南澳東岳湧泉睽違3年重新開放 盛夏避暑又多了好去處

端午連假高溫炎熱 花蓮海洋公園湧萬人、合歡山現人潮

影／是真的！福壽山農場小編提醒 上山避暑記得帶保暖衣物

武嶺自行車挑戰賽明登場 避免合歡山公路塞爆靠這招

相關新聞

連假車潮北返 國道11處地雷路段

昨端午連假第二天，國道路況大致順暢，不過高公局表示，連假雖還有兩天，北返車潮今天就會出現，整體交通量約為平日年平均1.3...

進口蛋難賣 蛋商醞釀認賠殺出

為解決蛋荒，農委會截至六月底止，進口逾一點六億顆蛋，隨著大量進口蛋入市，消費者反應兩極，再加上近來天熱，雞蛋買氣稍差，國...

清冠一號 國外網站買回恐觸法

清冠一號公費支付至卅日為止，七月起，新冠確診患者想使用清冠一號，得要自費，每盒約一千五百至一千八百元不等。而清冠一號的緊...

台南登革熱累積39例 1個案曾至六龜

台南市登革熱病例昨再增12例，累積39例，衛生局擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查，希望阻斷疫情向外擴散。然而，一名60多歲...

合歡山避暑潮 停車位等1小時

端午連假天氣炎熱，合歡山成為避暑勝地，台14甲線合歡山公路昨湧現車潮，沿線停車場大爆滿，警方祭出交管措施；崇越盃自行車賽...

端午度假潮 綠島用電創42年新高

端午4天連假，各地出現旅遊人潮，離島小琉球前天突破1.4萬人登島，昨天又湧入逾8千人次，往返船班擠滿了人群；綠島也有5千...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦