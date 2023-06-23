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端午連假高溫炎熱 花蓮海洋公園湧萬人、合歡山現人潮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園有海洋動物表演和許多親水遊戲設施，今天吸引近萬遊客入園。圖／海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園有海洋動物表演和許多親水遊戲設施，今天吸引近萬遊客入園。圖／海洋公園提供

端午連假高溫炎熱，花蓮遠雄海洋公園今天湧入近萬人潮，各項戲水遊具、噴水設施擠滿人；也有不少民眾選擇上高山避暑，一早合歡山景區就有大量車流，停車場幾近全滿，警方提醒，明天合歡山將舉辦自行車賽事，預估人車仍多，民眾山上時務必遵守交通規則，切勿臨停。

長達4天連假不少人選擇國內旅遊，花蓮旅宿住房率暢旺，平均超過8成。遠雄海洋公園昨天有許多遊樂器材、清涼消暑的親水設施、海獅海豚表演等，昨天吸引約3500人入園，今天遊客數暴增達9100人，業者預估4天連假有望吸引超過2萬5000人次遊客。

新城警分局表示，連假期間也有許多遊客到合歡山踏青，石門山到武嶺間的多處登山步道人潮不斷，山上停車空間有限，幾處停車場約在上午9時就已停滿，到下午車流才趨緩。

警方提醒，「2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽」明天將在合歡山登場，預計車流量大，籲請遊客上山時配合交通指揮，不要隨意在路旁臨停，以免交通更加壅塞。

另，台開集團花蓮新天堂樂園於4月休館整裝，端午連假重新開幕，同步舉辦「山與市集音樂祭」活動，加上人氣店家貨櫃星巴克以及台開心農場可近距離欣賞可愛動物，成為親子出遊好去處。業者統計，連假兩天入館人數6000多人，台開心農場加上貨櫃星巴克更有破萬人次。

台開花蓮新天堂樂園整修後，端午連假重新開放，也吸引大批遊客。圖／台開提供
台開花蓮新天堂樂園整修後，端午連假重新開放，也吸引大批遊客。圖／台開提供
端午連假天氣高溫炎熱，花蓮遠雄海洋公園噴水設施相當消暑，小朋友玩得很開心。圖／海洋公園提供
端午連假天氣高溫炎熱，花蓮遠雄海洋公園噴水設施相當消暑，小朋友玩得很開心。圖／海洋公園提供

連假 合歡山 花蓮 海洋公園 端午節

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