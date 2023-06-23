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影／是真的！福壽山農場小編提醒 上山避暑記得帶保暖衣物
端午連假各地氣溫飆升，福壽山農場小編今在臉書貼出「超熱的！怎麼辦，農場氣溫飆升到22°C了！」，文章貼出後粉絲看到紛紛吐槽「好涼爽的溫度，羨慕啊」、「平地溫度都要加10°C以上」、「22°C根本冷氣吹到飽」、「福小編實在是人在福中不知福」、「22°C根本是炫耀文！」
今年端午節剛好在夏至的隔天，傳統說法夏至代表梅雨季已過，夏天正式到來，天氣進入到最炎熱的時節，而農場此時正是貓耳葉菊、繡球花盛開的季節，恰逢端午連假，不少民眾紛紛前往遊憩避暑。
福壽山農場號稱有全台海拔最高露營區，端午假期第一天將近滿帳，雖然農場臉書多次提醒夏季預訂露營的遊客「要攜帶保暖衣物」，但多數遊客在準備行李時都忘了，不少露營遊客到了晚上體驗到高山的涼爽時，才想到要帶保暖衣物，但已為時已晚。
露營區服務人員表示，昨天端午節連假第一晚，不少遊客反應不知道山上「冷氣」那麼強，所提供的棉被馬上就被租借一空，販售的保暖外套也有部分尺寸已經售罄，再次提醒遊客，高山夏季非常適合避暑旅遊，但晚間溫度約12至18度，上山露營務必帶攜帶保暖衣物、設備。
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