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武嶺自行車挑戰賽明登場 避免合歡山公路塞爆靠這招

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山明天舉辦自行車賽，警方呼籲遊客避開賽事期間上山，以免重演過去合歡山公路塞爆景象。圖／仁愛警分局提供
合歡山明天舉辦自行車賽，警方呼籲遊客避開賽事期間上山，以免重演過去合歡山公路塞爆景象。圖／仁愛警分局提供

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽明天登場，台14甲線合歡山公路將從清晨5時到下午1時實施交通管制，遊客抱怨連假期間舉辦自行車賽，將造成合歡山大塞車。仁愛警分局將利用公路監視系統掌握車流狀況、機動疏導，也提醒遊客「分時分流」，避開賽事期間上合歡山，以免受困車陣。

桃園鐵人運動協會24日舉辦「TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，從埔里城假日觀光夜市出發走台14線公路，經霧社轉台14甲線合歡山公路，終點在武嶺停車場，全程55公里。配合賽事，台14、台14甲線公路明天清晨5時到下午1時實施交通管制。

遊客抱怨，端午節連假原本就是合歡山旅遊高峰，明天卻舉辦自行車賽，合歡山公路恐怕動彈不得，抱怨主辦和協辦單位，選在連假舉辦自行車賽很不應該。

公路總局要求主辦單位必須在易發生事故與狹隘路口、停車場等，派駐定點交維人員維持交通，合歡山周邊停車場仍須供遊客停車，主辦單位不得全部使用，若是無法落實交通維護，將扣罰活動保證金並列入黑名單，拒絕該單位活動申請。

仁愛警分局則是在易塞車路段規畫交通崗，加派警力機動疏導，並利用台14、台14甲線的道路監視系統掌握車流狀況，也呼籲遊客「分時分流」，避開比賽期間上山，避免受困車陣中。

合歡山 自行車 武嶺

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