年輕人更易發生病毒性心肌炎 留心四大症狀

發燒拉肚子卻是心肌炎？國泰醫院心血管中心醫師張嘉修說，一名30多歲男子，因為出現發燒、拉肚子、噁心等症狀到診所就診，起初以為是腸胃型感冒，但幾天後卻沒改善，甚至晚上出現咳嗽、喘、難以入睡的狀況，後來到醫院求診才發現是病毒性心肌炎。

張嘉修表示，該個案一開始來醫院時心臟功能差，原本因為肺部發炎收治感染科，後來經過心臟超音波後，由心血管中心接受治療。一般民眾左心室收縮分率約有60%，但該個案當時只有10%，血壓一度低，後來幾過切片確認是病毒引起心肌炎。

張嘉修說，因為該個案發炎較為嚴重，因此有打免疫球蛋白來抑制發炎反應，以及心臟衰竭藥物，並且採用輔助器在主動脈放入氣球幫補，在心臟收縮時氣球會縮起來，來減輕心臟負擔。該個案後續康復出院，後續回門診追蹤已經康復，左心室收縮分率已經回到55%，接近正常值。

張嘉修表示，心臟衰竭可以分成是肌肉、血管或是瓣膜等問題；而心臟肌肉發炎則可以分成過敏性、自體免疫疾病導致或是淋巴性、病毒性等原因，發炎的話心臟力量會減少，如果發炎持續則會造心臟肌肉壞掉、纖維化，甚至變成永久傷害。

張嘉修說，心肌炎較常發生在女性，而病毒性心肌炎則好發在20到40歲年輕人中，因為免疫力強、對病毒性心肌炎表現就會更厲害。他提醒，民眾如果出現腳水腫、小便次數下降、睡覺睡不著咳嗽嚴重或是難以躺平睡覺等都是心臟衰竭的表現。如果民眾出現類似腸胃型感冒的政撞，可以多喝水並去診所服用症狀治療藥物，但若經過3到5天症狀沒有改善就到心臟科就醫進一步檢查。