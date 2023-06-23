端午連假首日 綠島用電5926瓩創歷史新高

台東4天端午節連假，綠島湧入近5千遊客，高溫用電也攀升，昨連假首日用電量達到5926瓩，創下綠島電廠42年以來的歷史新高紀錄，比去年7月16日的最高負載5739瓩增加近200瓩。

台電台東區處表示，由於天氣炎熱，昨天晚上9點起綠島用電量一路攀升，10點19分達到5926瓩，創下綠島電廠1983年建廠以來用電歷史新高紀錄，所幸電廠今年初已租用2部機組因應。

適逢暑假旅遊旺季，許多民眾到台東旅遊，綠島假日班機及客輪幾乎班班客滿，昨天端午節4天連假，首日綠島就湧入近5千遊客，使用電量增加，綠島電廠發電量瞬間暴增，創下紀錄。

台電今年在6月前，完成綠島電廠所有機組維修工作，並緊急租用2部機組，增加2400瓩的供電能力，目前有6部發電機運轉，還有1部1500瓩的機組及1部1200瓩租賃機組待命備用。