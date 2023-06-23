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台南吉祥物魚頭君新款上市 Q萌布偶、漁夫帽599帶回家

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南旅遊吉祥物魚頭君周邊新商品魚頭君絨毛布偶、魚頭君雙面漁夫帽，7月1日起推出販售。記者鄭惠仁／翻攝
台南旅遊吉祥物魚頭君周邊新商品魚頭君絨毛布偶、魚頭君雙面漁夫帽，7月1日起推出販售。記者鄭惠仁／翻攝

台南吉祥物魚頭君推出5年，累積了眾多粉絲群，觀光旅遊局今天宣布，魚頭君新周邊商品即將在7月1日起，於虎頭埤風景區、水交社文化園區推出棒球帽款式的魚頭君絨毛布偶以及魚頭君雙面漁夫帽，每項商品599元，數量有限。

台南市政府觀光旅遊局去年首次推出魚頭君絨毛娃娃草帽款的周邊商品，於統一獅主場商店限量優惠價499元，首波上架100隻魚頭君不到兩天就銷售一空，很多粉絲在魚頭君的IG專屬粉專上敲碗，詢問有無新款周邊商品。

代理局長林國華表示，除了魚頭君新周邊商品棒球帽、絨毛布偶以及、雙面漁夫帽即將在7月1日起於虎頭埤風景區、水交社文化園區推出，每項商品均一價599元之外，去年上市的魚頭君絨毛娃娃草帽款首波優惠價499元將持續至6月30日止，同樣在虎頭埤風景區以及水交社文化園區買得到。

觀旅局表示，交通部觀光局舉辦的「觀光亮點獎」投票截止日為6月30日，這次的亮點獎分為6個主題，共有123個觀光亮點提案參賽，台南市政府特別推薦「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」參與票選活動，民眾只要在「觀光亮點獎」活動網站上，透過個人LINE帳號登入成功即可於線上投票，投票還可以參加交通部觀光局周周抽萬元旅遊金和星級住宿券活動，歡迎每天投下寶貴的一票。

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

台南旅遊FB粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan

吉祥物魚頭君IG專屬粉專：https://www.instagram.com/sababoy_tainan/

觀光亮點獎活動票選網站：https://spotlightaward.taiwan.net.tw/

台南旅遊吉祥物魚頭君周邊新商品魚頭君絨毛布偶、魚頭君雙面漁夫帽，7月1日起推出販售。記者鄭惠仁／翻攝
台南旅遊吉祥物魚頭君周邊新商品魚頭君絨毛布偶、魚頭君雙面漁夫帽，7月1日起推出販售。記者鄭惠仁／翻攝

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