影／14度...合歡山湧現避暑遊客潮 啟用全台最高號誌管制

端午連假第二天，中部地區平地高溫超過34度，熱到讓人受不了，許多遊客到南投山區旅遊避暑，合歡山成為首選，一早湧現車潮，合歡山公路沿線停車場爆滿，警方也到場管制交通。台中市余小姐說，合歡山氣溫只有14度，又能欣賞雲海、高山美景，讓人暑氣全消，開了一百多公里到合歡山，相當值得。

最近氣溫明顯轉為夏季型態，平地高溫悶熱的天氣，光是走路就被豔陽曬的發昏，趁著端午連假，不少人選擇到南投小旅遊，親近山林又能享受山區涼爽，南投縣合歡山、清境、溪頭、杉林溪等避暑景點上午都湧現人潮。

今天一早合歡山車流明顯增多，合歡山沿線昆陽、武嶺等停車場，上午便已全滿，張姓遊客說，她等了1小時才有停車位。仁愛警分局翠峰派出所長張勝華說，今天車流量大，武嶺停車場全面啟用紅綠燈號誌，實施單向管制，也提醒駕駛人行駛合歡山公路禮讓行人，遵守警方疏導，不要違規停車，維持交通順暢。