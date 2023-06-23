快訊

炎亞綸畫面還能播嗎？「營業中」鄭重表態了

不是在1樓！他好奇2樓裝鐵捲門有何作用 內行人解釋2功能：好用

八萬分之一機率！高雄婦早產「人魚寶寶」 長庚醫師這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假第二天蘇花路廊全線順暢 熱門景點人潮洶湧

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今日蘇花路廊全線順暢，上午7時尖峰時段車流量約為每小時864輛。圖／宜蘭縣警察局提供
今日蘇花路廊全線順暢，上午7時尖峰時段車流量約為每小時864輛。圖／宜蘭縣警察局提供

連續假期第二天，蘇花路廊南向車潮較昨天紓緩，目前全線順暢，未出現壅塞；遊客多湧入熱門景點，清水地熱公園開園半小時即啟動總量管制。國道5號上午南港到石碇南下路段仍車多壅塞，出雪隧後順暢，預估下午將出現第一波北返車潮。

公路總局第四區養護工程處表示，昨天端午連假首日，蘇花路蘭宜蘭往花蓮南向共1萬7927輛車次，與預估1萬8000輛相符，今天上午7時許南下尖峰時段流量為每小時864輛，截至10時累積車流4560輛，預估還有6500輛通行需求量；目前全線順暢，蘇澳到崇德約要花費84分鐘。

宜縣警局指出，今明2天為出遊車潮尖峰，大量遊客會湧入各地熱門景點，已於周邊道路投入大量警力和義交。宜縣遊客人數居冠的清水地熱公園上午9時半，250個小客車停車位即被停滿，園區啟動車輛一出一進總量管制，建議遊客搭乘接駁車進入；宜蘭傳藝園區出遊人數也較昨日增加許多，上午已湧入超過2000人。

國道5號昨日交通量是平日的1.3倍，除石碇到頭城南向路段下午6時後才紓解，其餘路段下午3時後大致順暢；今天上午南港系統到石碇車多壅塞，行車時速約在20到40公里間，上午5時到中午12時封閉石碇、坪林南向入口。高公局建議打算從國5南下的旅客下午5時後再出發，此外下午國5將出現首波北返車潮，欲北上的旅客宜提早出發。

宜縣警局提醒，明後2天下午1時到6時，國5蘇澳到頭城北向各入口實施高乘載管制；明天下午2時到6時、後天中午12時到下午8時，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。

端午連假第二日，遊客湧入觀光景點，清水地熱公園上午9時半啟動總量管制。圖／宜蘭縣政府提供
端午連假第二日，遊客湧入觀光景點，清水地熱公園上午9時半啟動總量管制。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭傳藝園區人數也較昨天增加，上午估計已有超過2000人入園。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區人數也較昨天增加，上午估計已有超過2000人入園。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

車潮 蘇澳 蘇花路廊

延伸閱讀

端午連假來杯艾草養生飲品 氣味清香消除暑氣

端午連假第二起 花蓮空勤飛金礦山屋救援高山症女山友

端午連假次日 桃機旅客預估突破10.8萬人次

不斷更新／端午連假第2天國道出遊車潮「紫爆」 避17地雷

相關新聞

清冠1號7月1日改自費 「不能從國外網站訂貨」薛瑞元：違反藥事法

「台灣之光」清冠一號助許多民眾緩解新冠期間症狀，而國內現仍是新冠疫情第四波高原期，隨著中央紓困振興預算將於6月30日到期...

獨／進口雞蛋市場不好賣 反應兩極 傳有蛋商打算認賠殺出

國內目前暫時不缺蛋了，很大的原因是大量進口雞蛋的衝擊。進口蛋雖首度進入零售市場，加上日前傳出進口雞蛋發霉事件，消費者反應...

影／14度...合歡山湧現避暑遊客潮 啟用全台最高號誌管制

端午連假第二天，中部地區平地高溫超過34度，熱到讓人受不了，許多遊客到南投山區旅遊避暑，合歡山成為首選，一早湧現車潮，合...

粽子1顆飆千大卡 家醫科醫師簡單1招掌握份量

端午佳節民眾開心吃粽子，不過新竹台大分院副院長、台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉提醒，粽子熱量很高，一般粽子熱量約500...

不斷更新／端午連假第2天國道出遊車潮「紫爆」 避17地雷

今天為端午節連續假期第2天，高速公路局說，今天0-5時交通量為5.0百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）的1.4倍；目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.9百萬車公里。預估今天交通量為121百萬車公里。

夜訪女王頭14米噴泉水舞秀 8大燈區4大主題30日起登場

今年「野柳石光夜訪女王」將在6月30日至7月16日在野柳地質公園登場，規畫8大燈區及4大主題燈光秀，每晚帶來9場絢麗地景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦