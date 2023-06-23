端午連假第二天蘇花路廊全線順暢 熱門景點人潮洶湧

連續假期第二天，蘇花路廊南向車潮較昨天紓緩，目前全線順暢，未出現壅塞；遊客多湧入熱門景點，清水地熱公園開園半小時即啟動總量管制。國道5號上午南港到石碇南下路段仍車多壅塞，出雪隧後順暢，預估下午將出現第一波北返車潮。

公路總局第四區養護工程處表示，昨天端午連假首日，蘇花路蘭宜蘭往花蓮南向共1萬7927輛車次，與預估1萬8000輛相符，今天上午7時許南下尖峰時段流量為每小時864輛，截至10時累積車流4560輛，預估還有6500輛通行需求量；目前全線順暢，蘇澳到崇德約要花費84分鐘。

宜縣警局指出，今明2天為出遊車潮尖峰，大量遊客會湧入各地熱門景點，已於周邊道路投入大量警力和義交。宜縣遊客人數居冠的清水地熱公園上午9時半，250個小客車停車位即被停滿，園區啟動車輛一出一進總量管制，建議遊客搭乘接駁車進入；宜蘭傳藝園區出遊人數也較昨日增加許多，上午已湧入超過2000人。

國道5號昨日交通量是平日的1.3倍，除石碇到頭城南向路段下午6時後才紓解，其餘路段下午3時後大致順暢；今天上午南港系統到石碇車多壅塞，行車時速約在20到40公里間，上午5時到中午12時封閉石碇、坪林南向入口。高公局建議打算從國5南下的旅客下午5時後再出發，此外下午國5將出現首波北返車潮，欲北上的旅客宜提早出發。