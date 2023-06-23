醫護人力荒／兒、婦產醫師減 偏鄉更怕生病

護理人力減少，導致關床危機，醫師總體人數雖增加，但部分科別醫師人數逐漸萎縮，兒科醫師五年來減少六十四人、婦產科少四十三人，外科持平，內科人數增加一一○人，現在已有不少大醫院兒科醫師奔波支援門診，衛福部長薛瑞元曾說，憂心十年後，國內沒有醫師可以看兒科重症患者，要就醫只能出國求診。

據衛福部統計，兒科醫師人數一○五年至一一○年，人數從一七三七人降至一六七三人，婦產科從一○一五人降至九七二人。設置兒科的醫療院所，一一○年與一○○年相比，少了一四一家、婦產科少了一百家。

一位不願具名醫師表示，六都周邊的衛星城市，要找一家兒科或婦產科愈來愈難，到處林立的是牙科、復健診所等，醫院的兒科、婦產科門診現在已經愈來愈少，舉例來說，小孩性早熟要找專門的醫師，一個月前掛號也不一定搶得到號。

台北市醫師公會常務理事洪德仁說，醫師每年以百分之二比率增加，新冠肺炎疫情並沒有讓醫師出現離職潮，但守在第一線三年，承受各類壓力，從內外婦兒急等五大科轉做醫美、老人科的機率是有可能增加的。

部分科別萎縮，患者求診受限，加上健保體制無法包山包海，自費項目愈來愈多，癌症標靶療程動輒十萬起跳、免疫療法更以百萬計價。國內十三大病友團體與立法院厚生會發起設立「癌症新藥基金」，避免癌友面臨「沒錢只能等死」的悲劇，但基金設立至今沒著落。

偏鄉資源不足也面臨相同議題，高雄縣醫師公會理事長王宏育說，偏鄉民眾相較於其他民眾「更是不能生病」，每三百位台北市市民可有一位醫師協助治療，偏鄉如高雄內門區，每四千多人才有一位醫師協助。

長年從事偏鄉醫療的嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，全國人口老化最嚴重的是雲林縣及嘉義縣，偏鄉長者醫療問題很多，可能是長時間農作、捕魚出現的腰痠背痛，或是常有的三高等慢性病，如何讓醫師在偏鄉地區服務，增加醫療可近性為重中之重。