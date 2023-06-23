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快篩偽陰性增 食藥署要求快篩業者提報告

聯合報／ 記者林琮恩鄒尚謙李青縈／台北報導

新冠肺炎疫情仍在高原期，民眾出現疑似染疫症狀多在家快篩檢測，準確率達八成以上，不過台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨表示，受ＸＢＢ變異株影響，近期臨床觀察快篩偽陰性增加，準確度可能降至七成。

衛福部食藥署副署長陳惠芳說，目前尚未收到快篩準確度受影響的通報，但已要求業者一個月內提出ＸＢＢ變異株影響檢測試劑產品的評估報告。

李建璋說，抗病毒藥物在發病初期二、三天服用效果最好，若因篩不出陽性，症狀加劇後再用藥，恐已錯過藥物治療時機；當民眾若有明確接觸史，可到醫療院所重複檢驗或接受ＰＣＲ篩檢，包括六十五歲以上長者及免疫低下族群等更須注意。

羅一鈞說，流感、新冠病毒目前都為高原期，出現疑似染疫症狀也可能是流感造成，單一醫師說法有待更多驗證。陳惠芳說，目前ＰＣＲ仍有公費補助，若家中長輩出現疑似染疫症狀，快篩為陰性可至醫院進行ＰＣＲ篩檢。

至於國內快篩試劑緊急使用授權（ＥＵＡ）將在本月底到期。陳惠芳表示，卅日後所有ＥＵＡ快篩試劑皆不得製造、輸入，但可販售至產品效期為止，目前快篩ＥＵＡ共有二○五家廠商，十五家正在申請正式藥證，二家已通過。

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