端午連假首日下午蘇花路廊車流趨緩 明將更緩和

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國5南下南港系統到坪林車多壅塞，預估傍晚紓解。圖／取自1968國道即時影像
國5南下南港系統到坪林車多壅塞，預估傍晚紓解。圖／取自1968國道即時影像

端午連假首日凌晨3時許，南下車流湧入蘇花路廊，一度造成蘇澳端回堵2.5公里，下午2時許後逐漸趨緩，全線通暢。公路總局第四區養護工程處估計，明日蘇花路廊較今天更緩和，全天南下車流量約為11000輛；國道5號南下南港系統到坪林車多壅塞，預估傍晚緩解，過了雪隧後一路順暢。

四工處指出，蘇花路廊今天凌晨3時，蘇澳端南向車潮湧現，上午5時達到尖峰，每小時交通量約為1000到1100輛，車流從蘇花改蘇澳端回堵到軍人公墓，車陣長約2.5公里，下午2時趨緩，截至3時，南下車流量為13982輛，預估仍有4000輛左右南下通行需求，不會導致路段壅塞。

四工處估計明天蘇花路廊交通狀況會更緩和，全天南下車流約為11000輛，北上為10200輛；明天過後，車流以北返為主，24日北上交通量為15100輛，中午12時到下午6時易壅塞，25日則為13800輛。四工處建議用路人多使用蘇花改路段，如無必要勿進台9丁線舊蘇花公路，避免影響台9線車流。

國道5號方面，高公局坪林交控中心指出，今天壅塞集中在南港系統到坪林路段，凌晨0時到中午12時封閉石碇、坪林南向入口，中午12時後入口開啟，同時啟動匝道儀控，預估下午5、6時後車流緩解；雪隧車速維持在50公里以上，出雪隧後一路暢通，全線無發生重大事故。

坪林交共中心預估，明日南下車流較今日紓緩，上午5時到中午12時仍會封閉石碇、坪林南向入口，請用路人注意。

端午連假首日，蘇花路廊上午蘇澳端車多壅塞，下午逐漸紓解，明日車流會更紓緩。圖／宜蘭縣警局提供
端午連假首日，蘇花路廊上午蘇澳端車多壅塞，下午逐漸紓解，明日車流會更紓緩。圖／宜蘭縣警局提供

蘇花路廊 雪隧 連假 車潮

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