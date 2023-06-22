清境合歡山區連假恐塞爆！這日單車選手再湧入 南投警籲分時分流

端午節高溫炎熱，南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山風景區等地都是熱門消暑景點，仁愛警分局預計將吸引大量遊客前往，加上6月24日清晨5時至14時適逢舉辦2023崇越盃武嶺自行車賽，預估上山人車潮及自行車選手合併湧入，勢將塞爆台14線、台14甲線，清境、合歡山易塞車路段，建議用路人以「分時分流」的方式出遊，避開壅塞路段。

南投仁愛分局表示，本周端午連假，因將有大量人車潮預警，將靈活利用路口監視器監控轄內車流狀況，除台14線、台14甲線，清境、合歡山易塞車路段規劃原有交通崗外，再加派警力執行機動交通疏導，迅速排除塞車及事故現場，讓端午節連續假期交通更順暢；此外建議民眾提早改道，以「分時分流」方式出遊；如遇壅塞時，依指示牌面改走替代道路，隨時收聽警察廣播電台，掌握所在地交通資訊。

海拔1750公尺的清境農場，氣溫較平地少10度，不僅有聞名的綿羊秀，還有全台唯一的國際級馬術秀表演，清境副場長王仁助表示，來自蒙古國馬術特技表演團隊，每日在觀山牧區10時45分與15時45分各有一場馬術秀表演，不僅配合警方分時分流交管外，也完全可以避開車潮。