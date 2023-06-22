鹿港首見石虎路殺 民眾訝異石虎不是在山區？怎會到海邊

彰化縣鹿港鎮昨晚有民眾發現石虎遭路殺，也是當地首次通報。彰化芬園鄉與台中和南投交界的八卦山脈、貓羅溪近期就被發現12次石虎身影，但彰化縣農業處長邱奕志表示，石虎出現在靠海的鹿港應是零星事件，縣府與特生中心將持續監測石虎出沒動線，近期也會在石虎常出沒地區加設跳動路面及反光告示牌，避免石虎再被路殺。

昨晚鹿港鎮黃姓女子路過彰30縣道濱海的媽祖大道發現一隻石虎倒臥路旁，聯繫寵物葬儀社通報南投特生中心，研判石虎應是遭車輛撞擊頭部致死，黃女家人在臉書我愛鹿港小鎮2貼文表示「真不敢相信非山區的鹿港也會有石虎」，黃女也表示看到石虎被車禍路殺很難過。

「石虎不是在山區，怎麼會來我們海邊?」今天許多鹿港居民得知有石虎蹤跡也嘖嘖稱奇。

彰化縣政府農業處專員洪銘崧說，依監測紀錄顯示，彰化縣發現遭路殺的石虎2017、2018、2020年各通報一隻，2021發現2隻，2022年發現4隻，今年至今已發現2隻。

日前民進黨「彰化新芽」聯盟縣議員楊子賢、劉珊伶、藍駿宇、洪騰明4人日前也曾邀請羅姓退休老師公布近4個月來用紅外線感應感測相機監測到12次石虎身影，出現在熱區則在貓羅溪一帶，其中至少拍到6隻不同個體，其中不乏懷孕的雌石虎，議員因此呼籲彰化縣政府，應啟動對縣內石虎生態全區調查，並盡速訂定「彰化縣石虎保育自治條例」。

邱奕志表示，近年在彰化芬園鄉與台中霧峰和南投草屯交界的八卦山脈、貓羅溪一帶均是石虎出現熱區，所以縣府和特生中心密切監測中，但靠海的鹿港出現石虎是首例，的確讓人訝異，應該是零星事件，還沒監測資料顯示有族群遷移情形，去年在和美鎮也有發現路殺石虎，碰判石虎可能沿著國道三號、貓羅溪與大肚溪一帶移動。