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台灣免疫治療給付僅澳洲1成 病團：別讓病友當神農氏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，健保針對免疫治療的投資落後國際，應透過資源重新分配、成立癌藥基金等方式，提升新藥可近性。記者林琮恩／攝影
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，健保針對免疫治療的投資落後國際，應透過資源重新分配、成立癌藥基金等方式，提升新藥可近性。記者林琮恩／攝影

台灣環境青年薪資低、經濟壓力大，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，青壯年族群若不幸罹癌，除了生命受到威脅，因被迫離開職場，經濟也將陷入困境，多數病友期待使用副作用較少、療效較好的創新治療以保有生產力，但目前健保針對免疫治療等癌症創新療法多因財務理由採限縮給付，給付預算僅占總體癌症治療不到百分之4，是南韓的3分之1、幾乎是澳洲的10分之1，呼籲提高新藥可近性。

劉桓睿表示，健保每年藥費支出超過2300億元，其中卻只有15.3億用於癌藥支出，比率僅3.8%，低於鄰國南韓的12.6％，更是遠低於澳洲的35％，政府應提高年輕癌有的免疫治療可近性，不要讓癌症病友在健保限縮給付的現況下，有如神農氏嚐百草，試過各種治療後才能獲給付、使用免疫治療。

年輕病友協會日前舉辦「2023癌症免疫治療」論壇，並公布最新統計：有8成年輕癌症病患在罹癌後被迫離開職場，但其中7成因經濟壓力急需重返職場；有4成病友反映，受身體狀況或雇主歧視而無法重回職場。癌症創新治療如免疫治療等，治療副作用少，能讓病友兼顧職場保有生產力，超過5成病友期待能使用免疫合併療法，分別有超過8成、9成病友期待免疫治療能減輕作用、提高治療成效。

劉桓睿說，國內環境青年低薪、經濟壓力大，青年病友未必能夠負擔保險支應，故多數病友期待使用創新治療保有生產力。

他表示，健保以財務考量為由，針對創新治療採限縮、退線給付，病友須接受過化療、放療等傳統治療，且治療失敗才能使用，讓病友有如「神農嚐百草」，且內心常面臨掙扎，不知是否應該期待治療失敗，才能使用創新治療；針對預算有限的問題，盤點給付超過15年以上的藥物，台灣許多藥品給付比健保常用來衡量藥價的「十國最低價」還更高，建議汰舊換新，透過節省已過專利期的藥物花費，讓資源重新分配，投資創新治療。

劉桓睿也說，台灣年輕病友協會與台灣癌症基金會等病13個病友團體，共同倡議建立「癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」，作為獨立於健保之外的財源，給付剛被研發、療效仍不明確多創新藥品，縮短病友用藥時間；病友團體年初曾與賴清德副總統見面討論此事，賴當即承諾要將TmCDF納入選舉政策；行政院長陳建仁曾提出25年內要降低癌症5成死亡率的「癌症登月計劃」，若不斷投資癌症創新治療，是有機會達成。

立法委員王婉諭則表示，癌症病友相當辛苦，台灣醫療非常進步，但衛福部仍有待努力之處，她在上個會期推動「癌症防治法」修法，希望藉此賦予法源，讓國家透過固定預算編列，成立TmCDF，讓更多癌友獲得幫助，但目前仍未看到實際推動方式，健保署5月赴英國考察當地癌症用藥基金（CDF），至今也還沒看到相關報告或研議方向。

健保署副署長蔡淑鈴說，根據重大傷病檔，全台共有83萬癌症病友，耗用醫療費用占總體醫療費用6分之1，每年超過1300多億，「代表制度對癌友是優先在照顧的，他們也是真正需要照顧的一群人。」至於癌症新藥基金，健保署已在討論「是否一定要修法、要修哪條法」，不論形式為何，都會致力提升癌症新藥可近性。

癌症治療 健保

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