預估塞到下午2時 連假首日蘇花改南下每小時千輛車

端午節4天連假今天展開，蘇花路廊一早湧現南下車流，尖峰時段每小時逾千輛次，公路總局預估塞到下午，不過主要塞在宜蘭端，進入花蓮縣轄車多但還算順暢，新城警方表示，連假期間部分路段採時段性開放大客車行駛，請民眾配合管制措施。

公路總局南澳交控中心表示，蘇花路廊南下路段於今天清晨3時湧現車流， 5時起每小時達1000到1100輛次的高峰期，最多曾達每小時1200輛。到上午10時為止，南下車流量達9331輛，北上則是1238輛，預估下車還有8600輛的通行需求。

因車流量大，台9線國5至蘇澳端，及台9線南澳市區至鼓音橋南下車多速緩，預估下午2時後才會趨緩，建議非必要請勿進入台9丁線。

花蓮新城警分局轄管縣內北境，連假期間在蘇花路廊、台8線中橫公路及轄內太魯閣國家公園、大禹嶺、合歡山、七星潭等風景區規畫交通勤務，和平派出所副所長程志平表示，南下車流量較多，但行車秩序還算良好。

新城警分局表示，連假期間在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁等路段，時段性開放遊覽車、公路客運行駛路肩，避免停等及塞車，提醒民眾注意，也呼籲切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為。