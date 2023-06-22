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體驗龍舟划船機3大好處 幫助燃燒肉粽卡路里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
划船肌訓練，會使用到全身肌群，同時鍛鍊爆發力、肌耐力。圖／World Gym提供
划船肌訓練，會使用到全身肌群，同時鍛鍊爆發力、肌耐力。圖／World Gym提供

今天是端午節，想體驗划龍舟，划船機是很好的選擇，健身業者說，划船機不受天氣、水域侷限，也是作為日後想挑戰划龍舟這項運動的第一步。划船肌訓練，會使用到全身肌群，同時鍛鍊爆發力、肌耐力；運動效果好，World Gym專業教育訓練官Jacko提醒，使用划船機的步驟與注意事項，正確發力不受傷。

他表示，使用划船機前，要先調整位置和腳板，雙腳彎曲放在踏板上，背部自然打直不駝背，調整腳掌位置，並在腳掌最寬的地方用帶子綁緊固定。

其次，雙手輕握住船槳，上半身微微向前傾，膝蓋和腳踝彎曲；用腿部發力、將身體後推，直線移動過程保持平衡，盡可能地延伸雙腿，膝蓋不鎖死。

當身體划行至最後方時，用背部的力量，將手臂往後帶，注意不聳肩、不駝背、不過度使用手臂的力量；回到初始動作，來回重複。

他說划船機3大好處，新手老手都適用，包括訓練全身肌群，划船機會用到背部、腹肌、臀部、大腿和小腿等肌群，讓肌肉得到全面的鍛煉，有助於提高肌力和耐力。

划船機燃脂效果佳，因全身肌群一起出力，所以划船機的燃脂效率比其他器材更高，加上設定不同的距離、時間、阻力係數，增加心肺功能、促進血液循環，燃燒卡路里

而划船機低衝擊性，划船機是坐著操作，運動過程身體重量不會集中在膝蓋或腳踝，減少了對關節和骨骼的負擔，降低受傷的風險。

划船肌訓練，會使用到全身肌群，同時鍛鍊爆發力、肌耐力。圖／World Gym提供
划船肌訓練，會使用到全身肌群，同時鍛鍊爆發力、肌耐力。圖／World Gym提供

划龍舟 卡路里 端午節

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