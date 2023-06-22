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端午節慶行情 農產品零售價格平均上漲1到2成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農糧署表示，各項農產品節前供應將加強調配，112年端午節連休4天，預估蔬果供應量均較平日增加20%以上，其中台北果菜市場蔬菜預估進貨量可達1420公噸，水果則增加至750公噸；會機動加強調配市場供需。圖為台北農產運銷公司。本報資料照片
農糧署表示，各項農產品節前供應將加強調配，112年端午節連休4天，預估蔬果供應量均較平日增加20%以上，其中台北果菜市場蔬菜預估進貨量可達1420公噸，水果則增加至750公噸；會機動加強調配市場供需。圖為台北農產運銷公司。本報資料照片

今日端午節，民間有拜拜需求，各式蔬果價格上揚，零售市場推估，受到節慶影響，農產品價格上漲一到兩成，其實物價由上周就開始逐漸上揚緩漲。以蔬菜而言，上周每公斤平均批發價約26元左右，本周加上端午節推升，已來到每公斤平均批發價32、33元。農委會表示，因為4天連假，不少餐飲業提前備貨，加上日前下雨有部分損傷所致，節後就會恢復。

根據台北農產運銷公司統計，今天蔬菜交易量1323公噸，比昨天1361公噸略減，蔬菜每公斤平均批發價33.1元，也比昨日32.7元略降。

北農分析，今天進貨量較昨天略減，市況逢端午佳節連續假期，預期購買需求增加，且到貨量未明顯增加，造成承銷人購買意願大增，買氣持穩，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

根據北農統計，品質最好的高麗菜（上價），每公斤平均批發價28元、大白菜30元；短期葉菜類價格翻漲，空心菜（上價）每公斤平均批發價85元、青江菜92元、小白菜67元、A菜54元、地瓜葉59元；傳統市場零售鵝白菜每台斤70元、青江菜80元、高麗菜35元、大白菜50元；端午節應景的食材茄子一條20元、醜豆、四季都每樣50元；還有家家戶戶端午節掛在門前趨吉避凶的菖蒲與艾草每份25元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，蔬菜價格上揚，主要是因為端午節連假放了4天，餐廳飯店節前備貨，需求量高；此外之前中南部連續下雨，部分產地有耗損，但短期葉菜類復耕速度快，後續供應上無虞，加上端午節需求量增加，民間也有拜拜需求，因此價格略高。

國內缺豬，特別是因應端午節這種大節日，豬肉需求大增。農委會除了日前公布獎勵進口業者購買進口豬肉，補貼每公斤6元以外，中央畜產會也提出國產豬肉釋出端午節專案，為因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存國產豬肉，時間從6月1日到6月30日，專案讓肉商、冷凍公會購買豬肉，每45公斤要減少採購肉品市場毛豬1頭，可採購前腿、梅花、五花、大小排、大小里肌、後腿肉等8大部位；最低採購為300公斤，售完為止，藉以讓拍賣毛豬，可供應零售市場需求。

即使補貼採購進口豬肉，又釋出專案採購，根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價為90元上下，維持在農委會的綠燈區（85至95元），零售市場的國產豬肉冷凍火鍋片，幾乎與美牛冷凍火鍋片價格相差不多。

農委會畜牧處副處長江文全表示，毛豬價格維持，節前美天供應超過2.3萬頭，本周政體供應量為13至14萬頭，民眾過節採購穩定供應、充足無虞。至於日前宣布補助採購進口豬肉，目前尚未接獲業者申請，但目前根據海關的數字，現階段的進口豬肉量，到6月20日為4萬6777公噸，數量是比今年第一季進口豬肉量1萬8806公噸更多，推估補助方案有助於增加豬肉供給。

豬肉 端午節 農委會 農糧署

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