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端午連假這些道路車流最大 公路總局：蘇花恐塞到下午

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供

今天開始為期4天的端午連續假期，公路總局說，據統計，花東地區訂房率達8成，蘇花路廊預估今天將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬8000輛次／日，首波車潮自凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達1030輛／小時以上，車多時段平均車流量約850至950輛／小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。

公路總局表示，端午假期後段的24日至25日以北返車流為主，預估周六將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬5100輛次／日，車潮將自當天上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間6時後緩解。

公路總局預估今年端午連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

觀光旅遊車潮今天起至周六湧現，返回工作地車潮則預估從周六下午至周日開始陸續出現。主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：

1、台9線蘇花路廊，南下今天5-14時；北上周六12-18時。

2、台9線南迴公路，台東往屏東方向周六15-18時及周日16-18時。

3、台1線水底寮至楓港路段，北上周六至周日15-22時。

4、台61線鳳鼻至香山路段，南下今天10-13時；北上周六15-21時及周日17-20時。

5、台61線竹南路段，南下今天10-13時；北上周六15-21時及周日15-20時。

6、台61線白沙屯路段，南下今天至明天10-12時。

7、台61線中彰大橋改建路段，南下今天至明天8-15時；北上周六至周日13-20時。

公路總局提醒用路人，台61線白沙屯及中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（白沙屯路段封閉南下外側車道、中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連續假期有車多壅塞情形。已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官-成功路段及大里二-霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里-大武崙路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段、台9甲線新店-烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑-梅山路段、台26線墾丁路段。以上路段預估連續假期有車多壅塞情形。

公共運輸部分，公路總局連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘87條國道客運路線，可享平日優惠價或票價85折優惠。搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域旅客推出專屬優惠，持北宜、北花國道客運票證台灣好行東部套票或住宿當地合法旅宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠。另有花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局說，今年端午節連假期間積極協調各國道業者籌措運能，截至6月15日東西部國道客運預售票總計售出3.2萬張，占可售張數15.8%。其中西部國道客運售出2.7萬張，占可售張數17.9%。東部國道客運售出4400張，占可售張數7.4%。尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用。

重點路段交通疏導措施。圖／公路總局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路總局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供

國道客運 車潮 蘇花公路 端午節

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