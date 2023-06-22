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為何夏至不是最熱的一天 氣象局解惑為何7、8月才是酷暑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
夏至不是一年最熱的一天，而是每年的7、8月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
夏至不是一年最熱的一天，而是每年的7、8月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

昨天是24節氣夏至，為什麼夏至不是一年最熱的一天？「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，依據氣象局的觀測紀錄，以氣候平均值來說，每年最熱的月份是7月和8月。每年立秋前後可能還會有可怕的「秋老虎」。

然而，太陽直射最北的「夏至」卻在每年的6月下旬。理論上，這天北半球接收到的太陽輻射最多，但為什麼北半球的夏季卻延遲到6至8月，尤其7、8月才是最熱的時候？

氣象局說，要解釋「能量收支」的概念。其實可以從「錢」的概念來簡單舉例。地球的能量收支與溫度的關係，地球平時會接受來自太陽的能量，但也同時會向外太空發散能量（紅外線），就像是一個帳戶有收入和支出，只是這裡是「能量」的收支，而不是錢的收支。

氣象局表示，以帳戶舉例，帳戶裡的錢會「增加」還是「減少」，和收入多寡沒有直接關係，而是由「收入」和「支出」的差所決定。當收入大於支出時，帳戶內的錢就會愈來愈多；反之則隨時間減少。

而地球的能量收支也是一樣的概念。氣象局表示，地球溫度隨時間變化的「傾向」，並不是由接收到的能量多寡所決定，而是由「接收到的能量」和「耗散的能量」兩者的「差」所決定的。當能量收入大於能量支出時，系統內能量會隨時間增加，溫度就會持續上升。

什麼時候溫度會最高呢？氣象局說，答案是收支相等的時候。

就像帳戶裡的錢，如果有好一段時間收入都大於支出，那麼你裡面的錢就會持續不斷增加，但還不會達到最高。當哪天收入和支出完全相等，就是帳戶裡錢最多的時候。

地球的溫度也是一樣。氣象局說，「夏至」時太陽直射最北，此時北半球接收的能量最多。在此之後的一兩個月，雖然太陽直射的緯度開始往南移動，北半球接收的能量開始慢慢減少，但接收的能量仍然大於放出的能量，此時溫度仍然會持續上升。

氣象局說，直到某個時間點，北半球放出的能量開始超過接收的能量，此時北半球的溫度就會開漸漸下降。這個由盛轉衰的關鍵轉折點，就是吸收的能量和放出的能量「相等」時候，此時北半球溫度達到最高，也就是每年的7、8月。

氣象局表示，這種微妙的時間差（最高溫度比加熱率滯後的現象），在日常生活中也有類似的例子。比如燒開水的時候，把火慢慢轉大，隔一段時間後再慢慢轉小，水溫並不會在火力最大的時候達到最高。在把火慢慢轉小的時候，水溫仍然會持續上升一陣子，直到水放出的能量比吸收的能量「多」的時候，水溫才會真正開始下降，這時候甚至已經關火了。

氣象局 夏至 節氣 秋老虎

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