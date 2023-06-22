「粽邪」鬼屋 優惠倒數

首次將台灣民間禁忌習俗「送肉粽」實體化的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，以粽邪系列電影核心劇情「送肉粽」及「鬼師父」為主軸，民眾以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，體驗一票玩到底的「雙主題鬼屋」，經歷「送肉粽—觸犯禁忌」、「鬼師父地獄門—靈界探險」的雙重恐懼。最低優惠二八○元最後倒數。

由聯合數位文創、華影國際、和合佰納、何歡劇團、時藝多媒體共同主辦的粽邪展，下周將於國立台灣科學教育館展開，只要完成鬼屋集章任務，即可隨機獲得獨家訂製粽邪好禮，還有機會獲得開光過的「伏魔大帝香火」八卦符，數量有限贈完為止。購票請上udn售票網https://reurl.cc/EGlW7v，或電洽02-26491689 #2。