聽新聞
test
0:00 / 0:00

「粽邪」鬼屋 優惠倒數

聯合報／ 本報訊

首次將台灣民間禁忌習俗「送肉粽」實體化的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，以粽邪系列電影核心劇情「送肉粽」及「鬼師父」為主軸，民眾以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，體驗一票玩到底的「雙主題鬼屋」，經歷「送肉粽—觸犯禁忌」、「鬼師父地獄門—靈界探險」的雙重恐懼。最低優惠二八○元最後倒數。

由聯合數位文創、華影國際、和合佰納、何歡劇團、時藝多媒體共同主辦的粽邪展，下周將於國立台灣科學教育館展開，只要完成鬼屋集章任務，即可隨機獲得獨家訂製粽邪好禮，還有機會獲得開光過的「伏魔大帝香火」八卦符，數量有限贈完為止。購票請上udn售票網https://reurl.cc/EGlW7v，或電洽02-26491689 #2。

送肉粽 鬼屋 禁忌

延伸閱讀

重情重義粽香四溢 五力夥伴慰勞南警

別送成串粽子、也不能愛愛？命理師公開端午民俗6大禁忌

原薪5萬！北漂台北當主管「領9萬值得嗎」 網搖頭：蠢了才去

生人迴避！彰化不到3個月連8場送肉粽、和美占6場

相關新聞

端午連假國道7大路段易壅塞 國5恐塞12小時

今天是端午連假首日，不過昨傍晚國道車潮已陸續湧現，北部多處路段一度「紫爆」，時速不到20公里。高公局預估車流量大，行車時...

北中南通勤月票將上路！7月起「6大交通新制」一次看

交通部今宣布，7月1日起將有6項交通新制上路，包括新車沒標配反光背心無法領牌、北中南3大生活圈通勤月票上路、10縣市社福...

非新冠超額死亡 3慢性病最多

據估計，去年共有八一八五例與新冠間接或其他因素導致的超額死亡個案，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨指出，前三名致死因素為...

雨後彩虹 白袍良醫／罹癌才知生病苦痛 郭漢崇喊癌友同學：別怕有我在

「自己身歷其境，才真正體會到生病的苦痛。」花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇兩年多前罹患攝護腺癌，從自我檢查、確診攝護腺癌，到...

「利他能」是處方藥 醫籲勿汙名化

新北市某私立幼兒園老師餵食幼童服用「苯巴比妥」藥物事件尚未落幕，宜蘭縣又傳出某補習班餵食學童服用「利他能」增加學習力，但...

台南登革熱新增4例 擴至善化

台南登革熱本土疫情再擴大，昨天新增4例、累計21例，其中1人居住善化區，但沒去過仁德疫區，南市衛生局正進行病毒基因定序以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦