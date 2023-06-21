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衛福部今正式公告 健保部分負擔新制確定7月1日上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔新制正式公告，於7月1日正式上路。本報資料照片
健保部分負擔新制正式公告，於7月1日正式上路。本報資料照片

健保部分負擔調整修正草案於上周五預告到期，衛福部社保司共收到5件回應，均是對內容正面建議或文字修正，對條文內容無意見。衛福部今正式公告，部分負擔新制將於7月1日上路，包括調整急診、藥品部分負擔。

健保門診藥品與急診部分負擔調整新制為，門診藥品方面，地區醫院及基層診所維持藥費100元以下，免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔，而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，也免收部分負擔。

為讓大醫院急診資源保留給急重症病人，急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，而地區醫院和基層診所則維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

健保署表示，現行法定免部分負擔民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、3歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響；另外，中低收入戶、持身心障礙證明民眾也不受這次調整影響。

健保部分負擔新制正式公告，於7月1日正式上路。翻攝行政院公報資訊網
健保部分負擔新制正式公告，於7月1日正式上路。翻攝行政院公報資訊網

健保 衛福部

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