衛福部今正式公告 健保部分負擔新制確定7月1日上路

健保部分負擔調整修正草案於上周五預告到期，衛福部社保司共收到5件回應，均是對內容正面建議或文字修正，對條文內容無意見。衛福部今正式公告，部分負擔新制將於7月1日上路，包括調整急診、藥品部分負擔。

健保門診藥品與急診部分負擔調整新制為，門診藥品方面，地區醫院及基層診所維持藥費100元以下，免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔，而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，也免收部分負擔。

為讓大醫院急診資源保留給急重症病人，急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，而地區醫院和基層診所則維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。