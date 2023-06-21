端午連假首波國道車潮今湧現 明出遊7大地雷路段一次看
明天起為端午節4天連假（22日至25日），高速公路局預估首波車潮今天湧現，其中國5南向南港系統至頭城段將影響至深夜，晚間6點至8點國1南向楊梅至新竹、國3土城至關西也將陸續出現車潮。明天連假首日將達國道雙向交通量最大量，其中有7大易壅塞路段，國5最早預計清晨5點開始壅塞。
高公局預估，明天連假首日為國道雙向交通量最大量，將達123百萬車公里，為平常1.4倍。其中有7大易壅塞路段，包括國1南下楊梅至新竹段、南下彰化系統至埔鹽系統、國1北上圓山至大華系統、國3南下土城至關西段、快官至霧峰段、國5南下南港系統至頭城段、國10東向鼎金系統-燕巢系統。
高公局進一步指出，明天清晨5點國5南向南港系統至頭城段將開始出現車潮，預估到下午4點左右疏解；國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西預計上午7、8點出現車潮，下午2、3點才會緩解；國1北向圓山至大華系統、國3南向快官至霧峰、國10東向鼎金系統-燕巢系統則預計上午9、10點出現車流，中午過後陸續緩解。
高公局也提醒，因應連假各地區將湧現大量旅遊車潮，將實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，6月22日清晨6點至中午12點，於國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向入口匝道；6月24日至25日下午1點至晚間6點，於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。
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