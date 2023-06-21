AI輔助救命！亞洲唯一中醫大附醫獲HIMSS戴維斯卓越獎

中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎，HIMSS亞太區副總裁兼董事總經理Simon Lin說，該院3大智慧醫療平台透過AI輔助，拯救更多重症病人生命受肯定獲獎，該院也是今年唯一來自亞洲獲得此殊榮的醫院代表。

中國附醫說明，2019年通過美國HIMSS的EMRAM第7級及2022年數位醫療指標（DHI）認證，成為DHI評鑑全球第三名智慧醫院。HIMSS戴維斯獎為全球知名獎項，評審內容涵蓋醫療服務管理、系統功能、資訊創新技術和人本價值等多個方面，旨在選出最成功的應用典範。

Simon Lin說明，HIMSS戴維斯卓越獎成立28年，此獎項以智慧醫療改善病患健康的傑出成果作為全球醫院學習標竿而設立，包括克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）、美國加州大學洛杉磯分校健康照護體系（UCLA Health）等國際知名醫療院所獲獎。

他指出，HIMSS戴維斯卓越獎歷來審查嚴謹，來自亞洲的醫院獲獎較少，中國附醫不但成為唯一獲獎的台灣醫院代表，也是今年唯一來自亞洲獲得此殊榮的醫院代表。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫獲得HIMSS國際評審肯定的關鍵為院內的3大智慧醫療平台，「心肌梗塞STEMI診斷」運用在救護車上，患者到院前利用人工智慧輔助心電圖檢測到心肌梗塞，從症狀發生到血管打通最快只要12分鐘，降低病人到院前死亡率。