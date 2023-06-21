快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI輔助救命！亞洲唯一中醫大附醫獲HIMSS戴維斯卓越獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎，HIMSS亞太區副總裁兼董事總經理Simon Lin說，該院3大智慧醫療平台透過AI輔助，拯救更多重症病人生命受肯定獲獎，該院也是今年唯一來自亞洲獲得此殊榮的醫院代表。

中國附醫說明，2019年通過美國HIMSS的EMRAM第7級及2022年數位醫療指標（DHI）認證，成為DHI評鑑全球第三名智慧醫院。HIMSS戴維斯獎為全球知名獎項，評審內容涵蓋醫療服務管理、系統功能、資訊創新技術和人本價值等多個方面，旨在選出最成功的應用典範。

Simon Lin說明，HIMSS戴維斯卓越獎成立28年，此獎項以智慧醫療改善病患健康的傑出成果作為全球醫院學習標竿而設立，包括克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）、美國加州大學洛杉磯分校健康照護體系（UCLA Health）等國際知名醫療院所獲獎。

他指出，HIMSS戴維斯卓越獎歷來審查嚴謹，來自亞洲的醫院獲獎較少，中國附醫不但成為唯一獲獎的台灣醫院代表，也是今年唯一來自亞洲獲得此殊榮的醫院代表。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫獲得HIMSS國際評審肯定的關鍵為院內的3大智慧醫療平台，「心肌梗塞STEMI診斷」運用在救護車上，患者到院前利用人工智慧輔助心電圖檢測到心肌梗塞，從症狀發生到血管打通最快只要12分鐘，降低病人到院前死亡率

周德陽指出，「智抗菌平台i.A.M.S」以介面視覺化提供個人抗菌圖譜與抗生素治療輔助判斷，結合人工智慧減少病人死亡率23.7%；加護病房創建的「智慧肺護守ARDiTeX」讓急性呼吸窘迫症候群（ARDS）病人提高20%生存率。

中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎。記者趙容萱／攝影

美國 死亡率 心肌梗塞

延伸閱讀

籃球／歸化球員誰打亞運男籃 籃協：阿提諾資格確認中

NBA／轉戰洛城組新三巨頭？柏金斯獻策：哈登該去湖人

與詹皇、戴維斯是天生絕配 哈登流浪記終點站該去湖人

籃球／戴維斯與籃協商討重返中華隊 盼為亞運奪牌努力

相關新聞

北市大同區Routine Fitness健身房傳惡意倒閉！申訴倍增至32件

台北市大同區大型健身房Routine Fitness昨天突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯...

端午連假首波國道車潮今湧現 明出遊7大地雷路段一次看

明天起為端午節4天連假（22日至25日），高速公路局預估首波車潮今天湧現，其中國5南向南港系統至頭城段將影響至深夜，晚間...

夏至聽起來「很熱」卻不是最熱！氣象局揭冷知識：酷暑這時才開始

今天是夏至，中央氣象局打趣分享氣象冷知識，夏至是北半球日照時間最長一天，預估台北約13小時42分鐘，白天時間最長，但並非...

黃子佼深陷性騷#MeToo風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

知名主持人黃子佼日前認了曾對未成年少女性騷後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

連假出遊遇塞車！網指「台灣交通易路怒症」醫：3招能調整

端午節連假將到，許多民眾安排開車出遊，但天氣熱又塞車時，駕駛人容易出現所謂「路怒症」，恐因情緒失控影響行車安全，醫師建議...

AI輔助救命！亞洲唯一中醫大附醫獲HIMSS戴維斯卓越獎

中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」戴維斯卓越獎，HIMSS亞太區副總裁兼董事總經理Simon...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦