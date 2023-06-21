影／勞團呼籲行政院應盡速完成揭弊者保護法草案

國際揭弊者日前夕，立法委員吳玉琴、台灣勞工陣線及台灣職業安全健康連線共同召開「催生公益揭弊者保護法：吹哨保護，政治防腐」記者會，提醒政府揭弊者保護法立法刻不容緩，強烈呼籲行政院勿在拖延，應盡速完成揭弊者保護法草案，為公益揭弊建立完整保護機制。

立法委員吳玉琴表示，盡管針對多數舞弊、犯罪行為，於法律多有處罰的規定，但是在不法行為人刻意隱瞞犯行的狀況下，這些不法行為不一定能在預備發生前察覺，甚至在發生之後亦不一定能及時被發現。因此這一類的事件往往因為延宕發現，而造成整體社會的重大損失，傷害大眾權益。