影／勞團呼籲行政院應盡速完成揭弊者保護法草案
國際揭弊者日前夕，立法委員吳玉琴、台灣勞工陣線及台灣職業安全健康連線共同召開「催生公益揭弊者保護法：吹哨保護，政治防腐」記者會，提醒政府揭弊者保護法立法刻不容緩，強烈呼籲行政院勿在拖延，應盡速完成揭弊者保護法草案，為公益揭弊建立完整保護機制。
立法委員吳玉琴表示，盡管針對多數舞弊、犯罪行為，於法律多有處罰的規定，但是在不法行為人刻意隱瞞犯行的狀況下，這些不法行為不一定能在預備發生前察覺，甚至在發生之後亦不一定能及時被發現。因此這一類的事件往往因為延宕發現，而造成整體社會的重大損失，傷害大眾權益。
當法律未能完善保護揭弊者時，盡管揭弊者心中存在公益，並有意願挺身而出，都必定躊躇於是否該正義的舉動因為受理單位的人謀不臧而造成自身的危害。
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