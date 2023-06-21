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梅雨進補！翡翠水庫蓄水率回到76%今年供水無虞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫蓄水現況。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫蓄水現況。圖／翡翠水庫管理局提供

日前受到梅雨鋒面和西南季風的影響，各地水庫儲水量皆有上升，供應大台北600萬人口的翡翠水庫，蓄水率已回升到76%；翡翠水庫管理局長林裕益表示，目前翡翠水庫操作控制的蓄水率，不僅能確保今年民生供水無虞，同時也兼顧七月颱風季到來，預留足夠蓄洪庫容，承受連續降雨超過300毫米，以應防颱減災。

翡管局指出，截至今年5月底，雨量只有722毫米，是歷史枯水紀錄的第4名，尤其今年3至4月，降雨量才172毫米，是歷年同期平均的46%，創下建庫以來，同期降雨最少的紀錄。面對旱象，水庫操作盡量撙節放水，讓水庫有效蓄水率一直控制在50%以上。

林裕益表示，今年5月底，瑪娃颱風與梅雨鋒面的挹注降雨，使翡翠水庫蓄水率由最低50%，回升到目前76%，累積增加蓄水量8750萬噸，水庫水位與歷年同期平均相比，已高出3.3公尺，總計翡翠有效蓄水量超過2億5500萬噸，水情正常穩定，已確保今年大台北地區民生供水沒有問題。

梅雨季結束，緊接著要注意的是7月颱風季到來，林裕益說，目前翡翠水庫水位，距滿水位還有9公尺庫容餘裕，可以攔截集水區流域連續降雨超過300毫米以上，相當可以承受歷年一場颱風平均降雨量，不僅滿足供水需求，也同時兼顧蓄洪防颱功能。

翡管局表示，每場颱風或豪大雨，都會使翡翠水庫入庫流量大幅增加，水庫操作就必須更加審慎管控。翡翠水庫攔蓄集水區降雨，大約可調降7成洪峰流量。被攔蓄的洪水，轉化提供民生用水，以及水力發電使用，不僅防災又可興利。

翡管局水庫操作科長林保隆說，今年1至5月，翡翠水庫支援水量達1億760萬噸，相當半座石門水庫的有效庫容量。因為有翡翠水庫的支援，減輕了石門水庫的供水壓力，不僅間接協助桃園的供水，也使石門水庫有餘裕水量，可調配往南輸送支援新竹地區，穩定新竹民生及科學園區所需用水。

林保隆指出，基隆新山水庫，今年2月至4月底進行輸水管線維修，翡翠水庫也透過下游自來水管網，支援新北汐止地區，總計支援水量600萬噸，相當新山水庫有效庫容量的6成，有效紓解新山水庫的供水壓力。

翡翠水庫蓄水現況。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫蓄水現況。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫蓄水現況。圖／翡翠水庫管理局提供
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翡翠水庫 石門水庫 瑪娃颱風

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