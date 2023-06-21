「夏至」奇景！今天上午11：56體驗「立竿無影」現象
今天為24節氣中的夏至，台北市天文館指出，早在2000多年前先民便用土圭測定出該日子，也是最早被確定的節氣，今天正午時刻為上午為11點56分，民眾可以在準備一根可直立的桿子，就可以體驗「立竿無影」的奇特現象。
天文館說明，夏至是太陽抵達黃經90度的時刻，此時陽光直射北回歸線，當地正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子；位在北回歸線以北，影子會偏向北方，以南則會偏向南方。此外夏至也是北半球全年白天最長、夜晚最短的日子，緯度越高、白晝越長，北緯66.5度以上的極區內則會出現「永晝」的現象。
天文館也補充，常有人誤解夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，其實不然，以台北為例，日出最早是在7日至12日間，而日落最晚則在6月27日至7月9日間，與地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。
此外，「正午」時刻也常被誤解，是指太陽通過正北、天頂與正南所構成子午線的時刻，此時太陽位於一天中最高的位置，不過正午並非都在12點整，以今天來說，正午時刻為11點56分，只有在7月12日至8月9日這段期間才是12時，因為我們日常使用的時間採均勻計時方式，而真正的天體運行受到軌道形狀等因素影響，並非均勻運動。
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